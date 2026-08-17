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polêmica Kanye West anuncia shows na Rússia em meio a controvérsias por antissemitismo e elogios a Hitler Rapper se apresenta nos dias 10 e 11 em São Petesburgo; ingressos mais baratos, a partir de R$ 551, esgotaram poucas horas após o anúncio

O rapper Ye, novo nome artístico do rapper conhecido como Kanye West, fará dois shows em outubro em São Petersburgo, na Rússia.

As apresentações foram anunciadas pelos organizadores nesta segunda-feira, e estão marcadas para os dias 10 e 11 na Gazprom Arena, estádio que pode receber cerca de 70 mil espectadores.

A confirmação ocorre em meio à controvérsia envolvendo o artista, que teve shows cancelados e foi impedido de se apresentar em países europeus após uma série de declarações antissemitas e manifestações de apoio a Adolf Hitler e ao nazismo.

Em janeiro, West pediu desculpas por algumas das declarações e atribuiu seus comentários a uma lesão cerebral não diagnosticada e a um transtorno bipolar não tratado. Posteriormente, voltou a fazer declarações semelhantes.

Os ingressos para os shows começaram a ser vendidos nesta segunda-feira. Os preços variam de 9 mil rublos (cerca de R$ 551) a 160 mil rublos (aproximadamente R$ 9,8 mil) para os espaços VIP.

De acordo com a agência estatal russa TASS, os ingressos mais baratos se esgotaram em cerca de uma hora. Segundo o site oficial dos eventos, os ingressos mais caros também tiveram forte procura nas primeiras horas.

A apresentação pode fazer de Kanye West, ou Ye, um dos maiores astros da música ocidental a realizar shows na Rússia desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Embora artistas americanos de rap tenham se apresentado regularmente no país antes da guerra, a maioria dos grandes shows internacionais deixou de ocorrer após o início do conflito e a imposição de sanções ocidentais a Moscou.

Nos últimos anos, no entanto, alguns artistas ocidentais voltaram a se apresentar na Rússia. Entre eles estão DaBaby e Tyga, que fizeram shows em Moscou no ano passado, e Jason Derulo, que se apresentou no país neste verão.

Cancelamentos na Europa

Recentemente, uma série de shows de Ye foram cancelados na Europa.

Em abril, o governo britânico proibiu a entrada do rapper no Reino Unido, alegando que sua presença não seria de interesse público.

Apresentações na França, Itália e Polônia também foram canceladas em meio à reação às declarações antissemitas e pró-nazistas do artista.

Dentro da própria Rússia, no entanto, as reações não são unânimes. O deputado conservador Vitaly Milonov afirmou que Kanye deveria cantar músicas tradicionais russas durante os shows.

— Talvez depois disso ele pare com suas atitudes repugnantes e se torne uma pessoa normal — disse o parlamentar em um vídeo.

Ao mesmo tempo, Kanye West conseguiu realizar grandes apresentações em outros países europeus e da região. Um show em Istambul, na Turquia, reuniu 118 mil pessoas, segundo os organizadores.

Ele também se apresentou para cerca de 70 mil espectadores em Tbilisi, na Geórgia, e fez um show em Almaty, no Cazaquistão, em agosto.

Falas polêmicas

Em 2023, West disse amar os nazistas e que via "coisas boas em Hitler". Também pôs à venda uma camiseta com a suástica em sua página na internet e em 2025 lançou a canção intitulada "Heil Hitler", proibida nas principais plataformas, além de colocar à venda em seu site uma camiseta com estampa de suástica.

Em janeiro deste ano, disse em um anúncio no jornal The Wall Street Journal que não era "nazista, nem antissemita" e abribuiu seu comportamento a um "episódio maníaco" provocado pelo transtorno bipolar.

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