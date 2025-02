A- A+

Kanye West e Bianca Censori estão se divorciando apenas 11 dias após a polêmica envolvendo os dois no Grammy.



As informações são do Daily Mail, que afirmou que fontes próximas ao casal revelaram que eles já chegaram a um acordo verbal para que a arquiteta receba US$ 5 milhões - cerca de R$ 29 milhões - após o fim do casamento.

As mesmas fontes revelaram ao jornal que os documentos legais para a separação serão protocolados nos próximos dias. Enquanto o processo não é finalizado, Bianca segue morando na residência do casal em Beverly Park North, em Los Angeles, na Califórnia.

A notícia também foi dada pelo site TMZ, especializado em celebridades.

Os dois se tornaram alvos de críticas na noite do Grammy, quando o cantor teria mandado a mulher retirar seu casaco e "fazer uma cena" no tapete vermelho. A arquiteta então tirou a peça e mostrou estar usando um vestido transparente, sem nada por baixo, o que na prática a deixou nua na chegada da premiação.

O gesto foi mal visto e interpretado como um ato de manipulação do rapper. Em resposta, ele alegou que a situação se tratava de uma expressão artística relacionada ao seu álbum Vultures 2.

Na mesma semana, Kanye West usou seu perfil no X para fazer declarações antissemitas. O músico chegou a afirmar que é nazista e que admira Hitler. Após as publicações, a conta dele foi desativada.



Veja também