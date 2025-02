A- A+

kanye west Tabloide diz que Kanye West e Bianca Censori estariam se separando; assessoria do casal nega Rapper foi criticado nas redes por explorar imagem da arquiteta no tapete vermelho do Grammy

Kanye West e Bianca Censori estariam se separando, 11 dias após a controversa aparição do casal no tapete vermelho do Grammy.

A informação foi divulgada pelo tabloide britânico Daily Mail, mas desmentida pela assessoria de West e Censori, que classificou a informação de "mentirosa".

De acordo com o Daily Mail, West e Censori teriam concordado que ela receberia US$ 5 milhões pelo fim do casamento, que começou em dezembro de 2022.

Enquanto o divórcio não é oficializado, Censori estaria na mansão onde vive com West, em Beverly Park North, Los Angeles.

Não se sabe onde rapper e empresário está, mas o tabloide britânico afirma que West pode voltar ao Japão em breve, país onde passou grande parte do ano passado.

Polêmica no Grammy e nas redes

A aparição de Kanye West e Bianca Censori no tapete vermelho do Grammy, com ela usando um vestido transparente, fez com que a arquiteta fosse a pessoa mais buscada na internet durante o evento, e rendeu inúmeras críticas ao rapper por explorar o corpo da mulher.

Dias depois do Grammy, West usou seu perfil no X para dizer que é nazista e que adora Hitler.

Sua loja passou a vender roupas com a imagem da suástica, enquanto ele usava as redes como plataforma para discurso de ódio antisssemita.

Em menos de 24 horas, a loja online de West foi tirada do ar, assim como seu perfil no X. Com o conteúdo racista deletado, o perfil foi reativado.

