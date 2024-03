Kanye West exige que indústria musical se refira a ele como 'Ye', não por seu 'nome de escravo'

A- A+

Esqueça Kanye West, seu nome é Ye. Dois anos após trocar legalmente seu nome na Justiça, o controverso rapper americano fez um forte apelo à indústria musical para que respeitem sua decisão e parem de usar o que considera seu "nome de escravo". Em uma carta endereçada a executivos das principais plataformas de streaming, editoras, sindicatos, sites de letras e mais, o chefe de gabinete do artista, Milo Yiannopoulos, exigiu que a escolha do novo nome pelo rapper fosse cumprida.

“Ye é uma das pessoas mais reconhecidas do mundo, no mesmo nível de presidentes e papas”, diz carta. Ainda segundo Yiannopoulos, o artista está ciente do peso de sua decisão em alterar o seu nome, reconhecendo o impacto potencial no "imenso valor capturado pela marca estabelecida de 'Kanye West', e que ela não foi tomada levianamente. “A mudança foi feita de forma completa, legal e permanente. Este é quem ele é agora. O nome dele é Ye.”

Ex-comentarista político da extrema direita, Yiannopoulos, de 39 anos, escreveu que está apelando a “plataformas de streaming, editoras, lojas, sindicatos, sites de letras e revendedores de dados” para fazerem a mudança, uma vez que são alguns dos “lugares mais visíveis”. O documento segue alegando que West se referiu a seu antigo nome em diversas ocasiões como seu “seu nome de escravo”. “Ye é um homem negro na América que deseja o direito à plena autodeterminação, assim como todo mundo.”

Em agosto de 2021, um juiz de Los Angeles aprovou a mudança de nome legal do vencedor do Grammy, de 46 anos. Em agosto de 2021, logo após seu divórcio de Kim Kardashian, West alegou em documentos judiciais que estava mudando de apelido por “motivos pessoais”, afirmando, imprecisamente, que Ye seria um dos nomes mais usados na Bíblia.

Algumas semanas antes, o rapper ameaçou fechar todas as suas redes sociais depois de exigir mudar seu nome de Kanye West para Ye em seu identificador verificado do Instagram. "Estou fechando minha conta do Kanye West no Instagram. Meu nome é Ye. Nenhuma marca ou número vai me forçar a me chamar do que eles ainda querem que eu seja", escreveu ele em uma publicação, já deletada. Em sua conta na rede social, seu nome já foi mudado e agora há somente uma publicação.

