A- A+

cantor Kanye West foi vetado de se apresentar no Maracanã, no Engenhão e na Praia de Copacabana Locais de espetáculos em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte também teriam se recusado a receber shows do rapper, acrescenta jornal

Fontes consultadas para reportagem publicada esta sexta-feira pelo jornal "The U.S. Sun" afirmam que não há “absolutamente nenhuma chance” de o rapper Kanye West, envolvido em uma série de polêmicas (entre elas, declarações antissemitas), se apresentar no Brasil.

Segundo a reportagem, Kanye esperava repetir o show icônico que os Rolling Stones fizeram em 2006 na praia carioca de Copacabana, ao qual mais de 1 milhão de fãs compareceram. Mas o pedido teria sido recebido com uma recusa firme – por causa de sua imagem e por razões de segurança. Uma fonte que trabalha para o governo do Rio teria dito ser “óbvio” que esses planos seriam rejeitados imediatamente. “A imagem de Kanye é muito controversa. Ninguém quer estar ligado a ele e às suas recentes controvérsias."

O "The U.S. Sun" garante ainda que tanto o Maracanã e quanto o Estádio Olímpico Nilton Santos, sede do Botafogo, também teriam sido abordados por Kenye West, mas ambos os locais rejeitaram os pedidos. E o mesmo teria acontecido um locais de show em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte.

Os promotores e a governação local nessas cidades também teriam ficado “desencorajados” pelas controvérsias em torno de Kanye, cujo novo álbum "Vultures 1", subiu ao topo das paradas desde o seu lançamento, no início deste ano. O disco, que foi o seu primeiro a chegar ao topo da Billboard Hot 100 desde 2011, no entanto, não foi suficiente para mudar as percepções atuais.

“Ninguém quer estar ligado a ele”, disse ao jornal a um consultor de negócios musicais para shows e turnês na América do Sul. “Nenhum governo local ou pessoas que administram os estádios e locais para shows ou eventos culturais querem que Kanye venha à sua cidade. É coisa demais com que se lidar. A resposta sempre será não."

Veja também

AGENDA CULTURAL Eliane e Flávio José são destaques no forrobodó do fim de semana; confira a agenda