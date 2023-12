Kanye West vende casa em Malibu por R$ 257 milhões, mas sem janelas, portas ou encanamento

A- A+

Ye, mais conhecido como Kanye West, está de mudança. O rapper colocou recentemente a casa onde morava em Malibu, na Califórnia (EUA), à venda por um valor nada pequeno: são US$ 53 milhões, o equivalente a pouco mais de R$ 257 milhões, de acordo com o anúncio na famosa corretora The Oppenheim Group. Apesar da alta cifra, o preço é cerca de 7% abaixo do valor pago pelo artista dois anos atrás, quando pagou pouco mais de R$ 275 milhões.

Pelo preço elevado, pode-se esperar que a casa estaria completa. Entretanto, a moradia atualmente se encontra sem janelas, portas, encanamento, rede elétrica, sistema de climatização e acabamentos internos, diz o agente imobiliário Jason Oppenheim ao jornal americano The Wall Street Journal.

“Todos os acabamentos interiores foram removidos da propriedade, e é necessário realizar trabalhos para restaurar ou reimaginar os interiores”, diz o anúncio da propriedade no site da corretora.

O motivo para tal estado da casa se deve ao fato de que, quando comprou o imóvel, Kanye West iniciou reformas em todo o projeto. Ele, porém, não chegou a concluir a renovação e agora deseja repassar a moradia, que foi desenhada pelo japonês Tadao Ando, um dos mais renomados arquitetos do mundo, conhecido pelo uso de concreto aparente e pela sensibilidade com a iluminação natural dos ambientes.

“A luz natural é usada de forma criativa em todo o espaço, outra assinatura de Ando, para manipular uma sensação calorosa em toda a construção e harmonizar com o ambiente natural”, afirma a corretora.

Com aproximadamente 370 m², a casa conta com vista para o mar em todos os seus cômodos. Tem quatro quartos e cinco banheiros.

De acordo com o Wall Street Journal, West foi processado em setembro deste ano por um empreiteiro que trabalhou na casa de Malibu. O funcionário afirmou, em documentos judiciais, que foi obrigado a fazer jornadas de trabalho de 16 horas por dia e que dormia no chão. A demissão dele aconteceu, segundo o relato, após se recusar a substituir a fiação por geradores, o que ele considerava ser fator de risco para possíveis incêndios.

O jornal diz que Kanye West nega as acusações.

Veja também

Herdeira Conheça Ludovica, italiana que vive como princesa e é herdeira de castelo de 900 anos