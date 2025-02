A- A+

FAMOSOS "Berço das Kardashians": conheça a mansão, famosa por reality, que está à venda por R$ 80 milhões Casa se tornou quase como um personagem da série 'Keeping up with the Kardashians', que acompanhou o dia a dia da família desde 2007, em 20 temporadas

É como se fosse o fim de uma era. Depois de se tornar quase uma personagem estrelada no reality show “Keeping up with the Kardashians”, a mansão da família foi colocada à venda por Kris Jenner, a matriarca do clã, por cerca de US$ 13,5 milhões — o equivalente a R$ 77,6 milhões (se mobiliada, o imóvel sai por R$ 80 milhões).



Localizada em Los Angeles, a casa já é bem conhecida do público em especial pelo piso xadrez em preto e branco ou pela área externa, que sediava deslumbrosas festas.

A mansão, claro, corresponde ao poderio da família Kardashian, que reúne ainda as irmãs Kylie, Kendall e Kim Kardashian, cujas vidas foram retratadas na série de 20 temporadas, exibida desde 2007. São seis quartos e oito banheiros em 2.600 m² de área construída. Ao todo, o terreno compreende mais de 4.000 m².

Atualmente, segundo Kris, ninguém mora na propriedade. Além da mansão de Los Angeles, a família possui ainda um extenso portfólio imobiliário. De acordo com o New York Times, a casa pode ser comprada inteiramente mobiliada, mas com um preço adicional de US$ 400 mil — ou seja, mais 2,3 milhões na conta, o que elevaria o preço do imóvel para quase R$ 80 milhões.



“Esta casa foi uma parte integrante do programa. Mas não é apenas uma casa que apareceu na TV. É uma casa onde uma família viveu suas vidas, com bons momentos, maus momentos, filhos crescendo e todo tipo de evolução”, disse Tomer Fridman, o corretor de imóveis da Christie’s International Real Estate Southern California, que representa a família Kardashian no negócio.

