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SINGLE Karinah celebra oito mulheres do samba em álbum que chega em novembro Cantora apresenta nova versão de "Você Passa, Eu Acho Graça", clássico eternizado por Clara Nunes, como primeira amostra do projeto "As Damas do Samba", que revisita 16 canções emblemáticas do gênero

A cantora Karinah dá início à apresentação de seu próximo trabalho com o lançamento de “Você Passa, Eu Acho Graça”, samba de Ataulfo Alves e Carlos Imperial que chega às plataformas nesta quinta (15), às 21h, acompanhado de videoclipe.

A gravação antecipa o álbum “As Damas do Samba”, previsto para novembro, no qual a artista revisita repertórios de oito intérpretes que marcaram a história da música brasileira.

A seleção reúne canções associadas a Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Clara Nunes, Elza Soares, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Alcione e Leci Brandão.

Desenvolvido por Karinah em parceria com a produtora Ana Costa, o disco propõe um mergulho nas contribuições dessas artistas para o samba, destacando a força feminina na construção e na preservação de um gênero cuja história também foi marcada pela desigualdade de reconhecimento entre homens e mulheres.

Memórias que atravessam gerações

A escolha do primeiro single tem relação direta com a formação musical de Karinah. A canção foi a estreia fonográfica de Clara Nunes no samba, em 1968, e faz parte das lembranças afetivas da cantora, cuja família materna tem raízes mineiras.

“Minha família materna é de Minas Gerais, eu cresci ouvindo Clara Nunes. Revisitar ‘Você Passa, Eu Acho Graça’ foi emocionante porque eu não quis simplesmente reproduzir a Clara, o que seria impossível. Quis preservar a essência da canção, trazendo a minha própria verdade. Foi uma homenagem feita com muito respeito e afeto”, afirma Karinah.

Ao longo do álbum, a intérprete procura equilibrar a reverência às referências que pavimentaram o caminho para outras mulheres na música e a construção de uma identidade própria diante desse repertório. Com 14 anos de carreira, ela considera o projeto uma oportunidade de aproximar essas histórias do público contemporâneo.

“Quis trazer músicas que contassem um pouco da trajetória de cada uma delas e, ao mesmo tempo, que ganhassem uma nova leitura na minha voz. É uma responsabilidade revisitar esse repertório, mas principalmente um privilégio. Com meu canto, carrego comigo a força dessas mulheres que abriram caminho, que receberam a coroa do samba e nos ensinaram que ele é nosso território de direito, de afeto e de poder”, conclui a cantora.

Dezesseis sambas, oito trajetórias

O repertório de “As Damas do Samba” contempla 16 faixas, com duas músicas relacionadas à trajetória de cada homenageada. Entre elas estão “Embala Eu”, de Albaléria, associada a Clementina de Jesus; “Mas Quem Disse que Eu Te Esqueço”, de Dona Ivone Lara e Hermínio Bello de Carvalho; e “Se Acaso Você Chegasse”, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, na interpretação de Elza Soares.

A lista inclui ainda “Guerreira”, composta por João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro e consagrada na voz de Clara Nunes; “Água de Chuva no Mar”, de Carlos Caetano, Wanderley Monteiro e Gerson Gomes, do repertório de Beth Carvalho; e “No Mesmo Manto”, de Beto Corrêa e Lúcio Curvello, sucesso de Jovelina Pérola Negra.

Completam a seleção “Figa de Guiné”, de Chico da Silva e Antônio José, gravada por Alcione, e “Fogueira de Uma Paixão”, assinada por Arlindo Cruz, Acyr Marques e Luiz Carlos da Vila e interpretada por Leci Brandão, entre outras composições.

A direção geral é dividida entre Karinah e Afonso Carvalho, idealizador do projeto. A produção musical também reúne instrumentistas e arranjadores de diferentes gerações, entre eles Rildo Hora, Mauro Diniz, Carlinhos 7 Cordas, Yayá do Cavaco, Antônio Guerra e Ana Costa.

O videoclipe de “Você Passa, Eu Acho Graça” tem direção de Bruno Murtinho. Já a capa do single leva a assinatura de Gringo Cardia, responsável pelo conceito visual e pela direção criativa.

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