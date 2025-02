Karla Sofía Gascón confirma afastamento da campanha de 'Emilia Pérez': "Decidi pelo filme"

A- A+

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, confirmou com uma postagem em seu perfil no Instagram que vai se afastar da campanha pelo Oscar 2025. O filme é o recordista da premiação neste ano, concorrendo em 13 categorias, entre elas a de Melhor Atriz para a espanhola.

"Após a entrevista do Jacques que eu entendo, decidi, pelo filme, pelo Jacques, pelo elenco, pela incrível equipe que merece, pela bela aventura que todos tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si, esperando que o meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é, uma bela ode ao amor e à diferença. Peço sinceras desculpas a todos que foram magoados no caminho", escreveu a atriz.

Em seu pronunciamento, postado em inglês, a protagonista de Emilia Pérez cita o posicionamento do francês Jacques Audiard, diretor do filme, que considerou os comportamentos recentes de Karla como uma 'abordagem autodestrutiva'.

"Infelizmente, isso está ocupando todo o espaço, e isso me deixa muito triste. É muito difícil para mim pensar no trabalho que fiz com Karla Sofía. A confiança que compartilhamos, a atmosfera excepcional que tivemos no set, que era realmente baseada na confiança", disse o diretor em uma entrevista ao Deadline na quarta-feira, 5.

O diretor ainda admitiu que não estava mais falando com a atriz depois que tuítes antigos e controversos de Karla voltaram à tona. Karla ainda prejudicou a campanha ao tentar se justificar e dar diversas entrevistas para falar sobre a polêmica sem o consentimento da Netflix, responsável por distribuir Emilia Pérez nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

Com o afastamento da protagonista da campanha pelo filme, as distribuidoras mudaram o foco das divulgações, tirando as imagens de Karla Sofía Gascón de cartazes de Emilia Pérez e destacando outras atrizes, como Zoe Saldaña e Selena Gomez.

Com o afastamento oficial, Karla Sofía Gascón não vai mais participar dos eventos da temporada de premiações nos EUA, anteriores ao Oscar, que acontece em 2 de março, em Los Angeles. Ela era esperada nos Prêmios Goya, considerado o Oscar da Espanha, mas também não vai mais marcar presença na principal premiação do seu país de origem.

