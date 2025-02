A- A+

CELEBRIDADES Karla Sofía Gascón diz ser vítima de ''cultura do cancelamento''; entenda Veículos americanos acreditam que atriz será escanteada em companha de ''Emilia Pérez'' ao Oscar 2025

Karla Sofía Gascón voltou a se pronunciar em suas redes sociais sobre a repercussão nos últimos dias de posts antigos seus em que criticava minorias, artistas e até mesmo a cerimônia do Oscar.

A atriz espanhola retornaria aos Estados Unidos nesta semana para participar de uma série de eventos promocionais, como o Critics Choice, o PGA Awards e o Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, todos na Califórnia.



Segundo a revista Hollywood Reporter, no entanto, é provável que Karla fique de fora dos eventos uma vez que a Netflix vem tentando distanciar o filme de sua protagonista após a ampla repercussão negativa do caso.

Em desabafo nas redes, Karla escreveu:

"Durante anos me entreguei de corpo e alma à família ' Emilia Pérez'. Como sempre faço com tudo que amo e acredito.

Hoje, mais do que nunca, quero agradecer a quem reconheceu meu trabalho, aos festivais que celebraram nosso filme e a cada pessoa que fez parte dessa jornada. Aos meus colegas de elenco, ao extraordinário Jacques Audiard, à nossa produtora, à incrível equipe, à imprensa e, acima de tudo, a todos aqueles que apoiaram e compreenderam o meu processo.

Nos últimos dias, passei por uma montanha-russa de emoções. Tenho sido transparente porque não tenho nada a esconder. Durante esse tempo, me senti perdida em minha transição, buscando aprovação aos olhos dos outros. Mas hoje finalmente sei quem sou. Procuro apenas a liberdade de existir sem medo, de criar arte sem barreiras e de seguir em frente com a minha nova vida.

Eles querem me aplicar a “cultura do cancelamento”. Pergunto aos especialistas de Hollywood, aos jornalistas que me conhecem e que acompanharam a minha carreira: como seguir em frente?"

