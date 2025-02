A- A+

POLÊMICA NO OSCAR Karla Sofía Gascón reconhece autoria de posts antigos e diz: "Não sou a mesma pessoa"

Protagonista do filme " Emilia Pérez" — que concorre a 13 categorias no Oscar —, a atriz Karla Sofía Gascón voltou a se manifestar, neste sábado (1), acerca das polêmicas envolvendo o próprio nome.

Em texto publicado no Instagram, a artista espanhola, notabilizada como primeira mulher trans indicada ao Oscar de melhor atriz (por "Emilia Pérez), reconheceu a autoria de posts antigos no X com declarações de teor racista, xenófobo e islamofóbico.

Este foi o primeiro longo pronunciamento dela a respeito do assunto — na última sexta-feira (31), Karla Sofía se limitou a abordar o tema por meio de uma curta nota direcionada à imprensa.

No novo pronunciamento, a artista ressalta que se transformou ao longo dos últimos anos, e que não é mais a mesma pessoa de antes. "Não posso mudar meus atos do passado. Só posso dizer que hoje não sou a mesma pessoa de dez ou 20 anos atrás. E, ainda que nunca tenha cometido nenhum crime, também não era perfeita — e nem sou agora. Apenas tento aprender e ser uma pessoa melhor a cada dia", afirmou ela.



No mesmo texto, Karla Sofía sugeriu que vem recebendo ataques de ódio desde que foi indicada ao Oscar.

Nesta semana, a atriz declarou que se sentia alvo de uma campanha orquestrada por parte da equipe de Fernanda Torres, que também concorre à categoria de melhor atriz, e de " Ainda estou aqui" (2024), igualmente indicado à melhor filme, tal qual "Emilia Pérez". O assunto voltou a ser abordado por Karla Sofía Gascón em seu novo pronunciamento.

"Reconheço, entre lágrimas, que eles venceram. Conseguiram o que queriam: manchar minha existência com mentiras ou coisas tiradas de contexto. Qualquer um que me conheça sabe que não sou racista (e, para quem se surpreender, uma das pessoas mais importantes da minha vida atualmente, e que mais amo, é muçulmana). Não sou qualquer outra coisa pela qual fui julgada e condenada sem direito a defesa, sem chance de explicar minha verdadeira intenção. Sempre lutei por uma sociedade mais justa, por um mundo de liberdade, paz e amor. Jamais apoiarei guerras, extremismos religiosos ou a opressão de povos e raças", discorreu ela.



A artista afirmou, no mesmo texto, que parte dos posts dela resgatados na web foi inventada por internautas apenas com a intenção de prejudicá-la. Karla Sofía, porém, não especificou quais os conteúdos se tratavam de fake news.

"Criaram publicações como se eu tivesse insultado até minhas próprias colegas. Transformaram coisas que escrevi para enaltecer, em críticas; piadas, em verdades; palavras que, sem contexto, parecem puro ódio. Tudo isso apenas para que eu não ganhe nada e para me destruir", continuou ela. "Minha mãe me disse ontem algo muito bonito: 'Não me importa se você vai ganhar alguma coisa, só quero que você fique bem e que não te machuquem'. Mãe, a vida me colocou aqui para transmitir uma mensagem de esperança e amor a este mundo — e eu vou cumprir essa missão", encerrou ela.

O que dizem os posts de Karla Sofía Gascón?

Na última quinta-feira (30), o nome de Karla Sofía Gascón ganhou os holofotes após a internet resgatar uma série de posts antigos da atriz no X, quando a rede ainda era conhecida como Twitter.

Os tuítes polêmicos envolvem opiniões polêmicas sobre muçulmanos, George Floyd e até mesmo a diversidade no Oscar. "Acho que pouquíssimas pessoas se importaram com George Floyd, um vigarista viciado em drogas, mas sua morte serviu para demonstrar, mais uma vez, que há pessoas que ainda consideram os negros como macacos sem direitos e veem os policiais como assassinos", escreveu ela, em 2020.

Em 2021, ela comentou sobre a cerimônia do Oscar. "Cada vez mais, o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto. Eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M", reclamou a atriz.

