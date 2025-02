A- A+

Oscar Karla Sofía Gascón vai a prêmio César às vésperas do Oscar Atriz estava reclusa após recentes polêmicas; expectativa é que ela compareça ao Oscar no domingo (2)

A atriz Karla Sofía Gascón fez uma aparição pública no tapete vermelho do César Awards, considerado o "Oscar francês", nesta sexta-feira, 28.

A espanhola estava ausente das premiações da temporada desde que precisou se afastar da campanha de Emilia Pérez pelo Oscar.



Esta é a primeira vez que a atriz comparece a uma premiação desde quando publicações antigas de suas redes sociais foram recuperadas, revelando comentários racistas, xenofóbicos e islamofóbicos.

Por conta disso, Gascón não compareceu a prêmios como Critics’ Choice, Goya, BAFTA e SAG Awards, considerados termômetros importantes para o Oscar.



Confira o vídeo de Karla Sofía Gascón no tapete vermelho do César Awards:

Karla Sofía Gascón at 50th César Awards. She is nominated for ''Best Actress''. pic.twitter.com/cbZzdVqkj8 — Emilia Pérez Info (@EmiliaPerezInfo) February 28, 2025



No início desta semana, a imprensa americana circulou a informação de que Karla Sofía comparecerá ao Oscar, com os gastos custeados pela Netflix, distribuidora de Emilia Pérez nos mercados internacionais.

O filme está indicado em 13 categorias, incluindo o de Melhor Atriz para Gascón.



O CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Bill Kramer, comentou que o Oscar pede ‘respeito’ caso Gascón compareça:



"A Academia não tolera discurso de ódio, quero deixar isso bem claro. A indicação de Karla é histórica. Isso é muito importante Ela ainda é uma indicada. Nós honramos isso, mas nós não toleramos discurso de ódio. Se a Karla se unir a nós para a noite, eu espero que haja um ar de respeito. Temos mais de 200 indicados. A noite é sobre muito mais do que apenas uma pessoa. Estamos lá para celebrar todos os nomeados."



O Oscar 2025 ocorre no domingo, 2 de março. A cerimônia terá início às 21h (horário de Brasília), com transmissão na TNT, Max e TV Globo.

