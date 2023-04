A- A+

BBB 23 Karol Conká mostra interesse em parceria musical com a pernambucana Domitila Barros Nas redes sociais, a Mamacita mandou o recado para a ex-BBB 23

O público das redes sociais ficou atento ao post de Karol Conká, nesta quinta-feira (20). Tudo porque a Mamacita publicou um trecho da música "Girls With Those Curls", de Domitila Barros em parceria com o rapper Teeyno.







A música de 2021 voltou a viralizar graças a participação da pernambucana no reality. "Essa é pras minaaixxxx", escreveu Conká. Nos comentários da publicação, a cantora foi questionada se um uma parceria com Domitila estaria por vir e ela respondeu demonstrando interesse "Seria tudo".

Essa é pras minaaixxxx — Karol Conká (@Karolconka) April 20, 2023

Veja também

BBB 23 Curiosidade: Bruna Griphão alcançou um marco inédito no BBB. Saiba qual