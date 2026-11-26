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NO AR 2026 Karol Conká revisita o experimentalismo de "Batuk Freak" e debate o protagonismo feminino no rap Artista participa de encontro com NandaTsunami nesta sexta (27), no Coquetel Molotov Negócios, e apresenta show especial no sábado (28), na UFPE, celebrando o disco que marcou sua estreia em 2013

De volta ao Recife para a 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, a rapper paranaense Karol Conká divide sua passagem pela cidade em dois momentos: nesta sexta-feira (27), conversa com NandaTsunami sobre o protagonismo das mulheres no rap nacional; no sábado (28), sobe ao palco do evento com um show dedicado a “Batuk Freak”, álbum de estreia lançado em 2013.

A programação começa às 16h30 desta sexta, no NERD - Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital, no Bairro do Recife, com o painel “Batuk, feitiço e revolução: O legado das mulheres do Rap”, dentro do Coquetel Molotov Negócios.

Gratuito, o encontro aproxima duas artistas de gerações distintas para discutir identidade, criação e os desafios de construir uma trajetória feminina em uma indústria historicamente mais generosa com os homens.

No dia seguinte, a celebração ganha os palcos do campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em uma apresentação que recupera o repertório e as experimentações do primeiro disco de Karol.

Sobre conquistas que não vieram sozinhas

A aproximação entre Karol Conká e NandaTsunami propõe uma reflexão que ultrapassa a representatividade como palavra de ordem.

Para Karol, reconhecer o espaço conquistado pelas mulheres no rap também significa olhar para quem abriu caminho antes dela. A rapper faz questão de situar sua própria trajetória dentro de uma construção coletiva, que passa por nomes como Dina Di, Nega Gizza e Negra Li.

“Eu tenho um orgulho imenso das meninas da nova geração do rap nacional; elas estão fazendo um trabalho potente e necessário. Mas eu sempre faço questão de lembrar que esse espaço foi conquistado de forma coletiva – não só por mim, mas por mulheres como Dina Di, Nega Gizza, Negra Li e tantas outras que vieram antes e abriram essa estrada para que elas pudessem chegar arrasando hoje”, afirma.

A conversa com Nanda também terá como ponto de partida as diferenças entre o cenário que Karol encontrou no início da carreira e aquele em que as novas artistas começam a se movimentar. As ferramentas e possibilidades mudaram, mas a desigualdade permanece.

“As meninas de hoje enfrentam um cenário bem diferente do que eu encontrei há 25 anos, mas a indústria ainda oferece muito mais abertura e espaço para os homens”, observa.

A troca, no entanto, não se estabelece em uma única direção. Karol reconhece que sua experiência pode contribuir para as artistas mais jovens, mas também se coloca na posição de quem tem algo a descobrir nessa convivência.

“Eu sinto que tenho muito a ensinar pela minha vivência, mas também tenho muito a aprender com a energia e o olhar dessa nova geração”, diz.

Para sustentar uma carreira longeva sem se deixar aprisionar pelas expectativas do mercado, a rapper aponta a fidelidade à própria identidade como escolha fundamental.

“O segredo foi sempre bancar quem eu sou, com a minha estética, a minha atitude e a minha verdade, sem pedir licença para existir do meu jeito.”

“Batuk Freak”: dez anos depois, outras escutas

A apresentação de sábado tem endereço afetivo e musical. Terceira participação de Karol no Coquetel Molotov, o retorno acontece dez anos depois de sua estreia no festival e recupera um trabalho que ajudou a ampliar as possibilidades estéticas do rap brasileiro.

Lançado em 2013, “Batuk Freak” aproximou o gênero de referências como música eletrônica, afrobeat, funk carioca, reggae, samba e sonoridades afro-brasileiras, recusando fronteiras rígidas para a criação.

Mais de uma década depois, o álbum ganha novas camadas de interpretação. Karol conta que a recepção inicial já havia sido positiva, mas que a passagem do tempo permitiu perceber como experiências que pareciam ousadas naquele momento encontram ressonância na produção musical contemporânea.

“De alguma forma, eu sempre soube exatamente aonde queria chegar com a sonoridade de Batuk Freak. Na época, ele já teve uma recepção muito boa, mas hoje eu consigo perceber claramente como muita gente ouve esse álbum com o olhar de agora e enxerga coisas que lá atrás eram pura experimentação”, comenta.

A permanência do disco é justamente um dos aspectos que mais interessam à artista. Em vez de funcionar apenas como registro de uma época, “Batuk Freak” continua provocando escutas e estabelecendo conexões com a música urbana produzida atualmente.

“O que mais me deixa feliz é ver que ele se mantém totalmente contextual, vivo e atual, dialogando com o que se faz hoje na música urbana. Para mim, a verdadeira essência da música é justamente essa: atravessar o tempo sem perder o frescor.”

A escolha do repertório também dialoga com a identidade do próprio Coquetel Molotov, conhecido por abrigar propostas musicais que desafiam classificações convencionais. Karol reconhece essa afinidade e associa o reencontro à história musical pernambucana.

“Voltar ao festival depois de dez anos cantando o Batuk Freak é super significativo, porque a essência experimental e livre desse disco conversa demais com a energia do festival e com a própria história musical de Pernambuco”, afirma.

Os próximos capítulos

A passagem pelo Recife acontece em um momento de balanço, mas também de movimentação criativa. Às vésperas de completar 25 anos de carreira, em 2027, Karol já prepara um novo álbum. O trabalho está em desenvolvimento no estúdio, ao lado do produtor Iuri Rio Branco, e ainda permanece cercado de mistério.

“Ainda não posso entregar muitos spoilers do que vem por aí, mas já estou completamente apaixonada pelo resultado que estamos construindo”, adianta.

Enquanto o próximo capítulo não chega, o Coquetel Molotov oferece a oportunidade de acompanhar duas dimensões complementares de sua trajetória: a artista que reflete sobre as transformações e permanências da presença feminina no rap e aquela que, em 2013, apresentou um disco disposto a experimentar sem pedir autorização aos limites do gênero.

No Recife, as duas versões se encontram — e ajudam a explicar por que “Batuk Freak” continua rendendo assunto, escuta e celebração.



SERVIÇO

23º No Ar Coquetel Molotov

Quando: Sábado (28), a partir das 15h

Onde: Campus da UFPE - Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife-PE

Ingressos: A partir de R$ 105, à venda pela Shotgun e na Casa Moinho (Rua do Futuro, 177, Graças, Recife)

Informações: @noarcm

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