Karol G critica revista mexicana por excesso de edição em foto: 'meu rosto não é assim'

A- A+

A cantora colombiana Karol G usou as redes sociais para criticar a revista GQ México por uso excessivo de edição em uma foto de capa que estampa seu rosto. Confira:

"Não sei nem por onde começar essa mensagem... Hoje veio a público a capa da minha revista GQ, uma capa com uma imagem que NÃO me representa. Meu rosto não é assim, meu corpo não é assim e me sinto muito feliz e confortável com minha aparência natural", disse a artista em seu Instagram.

"Agradeço à revista a oportunidade, porque fiquei muito feliz quando confirmaram que estaria lá, mas, apesar de deixar claro minha discordância com o número de edições que fizeram com a foto, não fizeram nada a respeito, como se para ficar bem eu precisasse de todas aquelas mudanças. Eu entendo as repercussões que isso pode ter, mas além de sentir que é um desrespeito comigo, são as mulheres que acordam todos os dias procurando se sentir bem consigo mesmas, apesar dos estereótipos da sociedade", continuou.

Veja também

BBB 23 Ex-BBB 23, Key Alves faz propaganda de aplicativo acusado de golpe e é criticada nas redes sociais