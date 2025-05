A- A+

FAMOSOS Quem é Karol Gerez, apontada como pivô da separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca Bailarina de 23 anos integra o balé do cantor e esteve nos shows apresentados por ele em Portugal

O fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca, anunciado na terça-feira (27), tem gerado muitas especulações. A mais recente é que a separação teria sido motivada por uma traição do cantor com a dançarina Karol Gerez.

Quem é Karol Gerez?

Natural de São Paulo, Karol Gerez tem 23 anos e integra a equipe de Zé Felipe. Ela se apresentou ao lado do artista nos shows que o músico fez em Portugal, onde esteve acompanhado de Virginia.

Segundo o colunista Erlan Bastos, do site Em Off, o cantor e a bailarina manteriam uma relação muito próxima nos bastidores dos shows. Uma fonte ouvida pelo jornalista afirma que os dois já passaram longos períodos trancados no camarim.



Na manhã desta quinta-feira (29), Zé Felipe usou as redes sociais para negar qualquer envolvimento extraconjugal. “Não houve traição. A decisão de se separar foi de ambas as partes”, disse.

Após ser apontada como pivô da separação, Karol Gerez precisou restringir os comentários em suas publicações nas redes sociais.

Além de fazer parte do balé de Zé Felipe, a bailarina já trabalhou com artistas como Naldo Benny, MC Ryan SP e Davi Kneip. Em suas redes sociais, ela já compartilhou fotos em eventos de Virginia.

