Música Karynna Spinelli canta Clara Nunes no show "Clarão" Apresentação ocorre neste domingo (2), a partir das 15h, no Espaço A Casa

Karynna Spinelli leva o show “Clarão” para o Espaço A Casa, neste domingo (2), a partir das 15h. No dia da apresentação, a cantora e compositora pernambucana celebra seu aniversário de 40 anos de carreira.

O show traz músicas imortalizadas na voz de Clara Nunes. Seu repertório passeia pelas várias fases da carreira da cantora, incluindo canções fora do eixo do samba, como “Por causa de você” e “É doce morrer no mar”.

Karynna Spinelli retoma sua agenda de shows após um período de férias. Além de subir ao palco com a música de Clara, ela trabalha na gravação do seu terceiro CD, “Cabeça Feita”, que conta com incentivo do SIC Municipal.

Serviço:

Show “Clarão”, com Karynna Spinelli

Neste domingo (2), às 15h

No Espaço A Casa (Avenida Manoel Borba, 796, Soledade)

Ingressos: R$ 40

Informações: (81) 99665-9847



