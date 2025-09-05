A- A+

celebridades Kate Middleton aparece com visual novo em visita ao Museu de História Natural; confira Em janeiro de 2025 a princesa anunciou que passou por um tratamento contra o câncer

Kate Middleton compareceu, nesta quinta-feira (4), visitando os jardins do Museu de História Natural acompanhada pelo Príncipe William. Sua aparência chamou atenção. A princesa de Gales estreou um visual novo, com cabelo loiro. Confira a postagem oficial:

Na legenda, ela escreveu sobre apoio à natureza: "A Mãe Natureza fez uma aparição surpresa no Museu de História Natural! Mesmo com a chuva, foi ótimo ver como os jardins e o programa do Parque Natural Nacional de Educação estão ajudando os jovens a se conectarem com a natureza, combinando aprendizado ao ar livre com atividades de bem-estar. E foi um prazer ouvir os alunos da Escola Primária Kendar, em Lewisham, e da Co-op Academy, em Manchester, sobre projetos de apoio à natureza e à biodiversidade", em tradução livre.

A transição capilar criou teorias na internet que podia ser uma peruca. Já que, em janeiro de 2025, Middleton, de 43 anos, comunicou que passou por um tratamento contra o câncer, que agora está em remissão. A corte britânica não revelou mais detalhes.

