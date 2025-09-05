Sex, 05 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
celebridades

Kate Middleton aparece com visual novo em visita ao Museu de História Natural; confira

Em janeiro de 2025 a princesa anunciou que passou por um tratamento contra o câncer

Reportar Erro
Kate Middleton, princesa de Gales Kate Middleton, princesa de Gales Kate Middleton, princesa de Gales Kate Middleton, princesa de Gales  - Foto: Justin Tallis/AFP

Kate Middleton compareceu, nesta quinta-feira (4), visitando os jardins do Museu de História Natural acompanhada pelo Príncipe William. Sua aparência chamou atenção. A princesa de Gales estreou um visual novo, com cabelo loiro. Confira a postagem oficial:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Na legenda, ela escreveu sobre apoio à natureza: "A Mãe Natureza fez uma aparição surpresa no Museu de História Natural! Mesmo com a chuva, foi ótimo ver como os jardins e o programa do Parque Natural Nacional de Educação estão ajudando os jovens a se conectarem com a natureza, combinando aprendizado ao ar livre com atividades de bem-estar. E foi um prazer ouvir os alunos da Escola Primária Kendar, em Lewisham, e da Co-op Academy, em Manchester, sobre projetos de apoio à natureza e à biodiversidade", em tradução livre.

Leia também

• Mudança do príncipe William lança dúvidas sobre o futuro de Buckingham

• Príncipe Harry é absolvido de acusações de assédio em ONG africana

• Rei Charles III exalta apoio médico em mensagem de natal após diagnósticos de câncer na realeza

A transição capilar criou teorias na internet que podia ser uma peruca. Já que, em janeiro de 2025, Middleton, de 43 anos, comunicou que passou por um tratamento contra o câncer, que agora está em remissão. A corte britânica não revelou mais detalhes. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter