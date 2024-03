A- A+

FAMÍLIA REAL Kate Middleton: as perguntas sem respostas sobre a foto "manipulada" da princesa de Gales Instagram do casal publicou imagem neste domingo, a primeira oficial desde a cirurgia abdominal pela qual passou a princesa

A Família Real britânica se viu em uma nova polêmica nesta segunda-feira (11), após a princesa de Gales, Kate Middleton, admitir que uma foto sua ao lado dos filhos foi alterada digitalmente.



A imagem é o primeiro registro oficial da princesa desde que ela foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro. Desde então, o estado de saúde de Middleton se tornou alvo de especulações e teorias conspiratórias, devido à falta de informações divulgadas pela monarquia.

A confirmação de que a foto havia sido alterada digitalmente trouxe uma série de novas perguntas, ainda sem respostas. Veja abaixo:

Quando a foto foi feita?

A foto divulgada pela princesa foi publicada nesta segunda-feira para celebrar o Dia das Mães no Reino Unido. Por isso, na imagem, Middleton aparece ao lado dos filhos, George, Charlotte e Louis. Não há, no entanto, informações sobre quando o registro foi feito, o que estimulou teorias sobre o estado de saúde da princesa de Gales, que não é vista em público desde o Natal.

Na última segunda-feira (4), o veículo americano TMZ publicou uma foto que mostrava Middleton com óculos escuros, dentro de um carro dirigido por sua mãe, perto do Castelo de Windsor, onde vive com o príncipe William e seus três filhos. Até este ocorrido, a princesa, de 42 anos, estava havia mais de dois meses sem ser vista em público.

A imprensa britânica não publicou a foto, após o Palácio de Kensington pedir respeito à privacidade da princesa durante sua recuperação.

No entanto, "já existem teorias conspiratórias que afirmam que a foto foi manipulada. Em vez de encerrar os rumores, esta imagem, claramente sem o consentimento da princesa, gerou ainda mais especulações", disse à AFP o editor-chefe da revista Majesty, Joe Little.

O que foi alterado e por quê?

No domingo, o Palácio de Kensington publicou o primeiro registro oficial da princesa desde sua cirurgia abdominal, realizada em janeiro. Horas depois, porém, a imagem foi retirada de vários veículos de imprensa, incluindo quatro grandes agências de notícias.





Detalhes na foto chamaram a atenção das redes sociais, que identificaram as evidências de edições na imagem. Mas, como a nota divulgada pela monarquia apenas confirma a existência de alterações, não se sabe o que estava sendo editado, nem o motivo.

Outras fotos da Família Real já foram alteradas?

Conforme publicado pelo jornal britânico Guardian, o príncipe e a princesa de Gales há muito evitam os serviços de fotógrafos profissionais quando se trata de retratos familiares íntimos e informais. Cartões de Natal e os registros dos aniversários dos filhos do casal, por exemplo, são marcados por fotografias tiradas por Kate. As fotografias amadoras oferecem à família o controle total sobre os registros e seus direitos autorais, contornando a mídia convencional.

Em seu comunicado, a princesa de 42 anos atribuiu a edição ao desejo “inocente” de um fotógrafo de “retocar a imagem”. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que estavam celebrando tenham tido um feliz Dia das Mães”, publicou a princesa no X (antigo Twitter). Não se sabe se essa foi a primeira vez que uma foto de Kate Middleton e seus filhos foi alterada digitalmente pela própria princesa de Gales.

Segundo o jornal britânico The Daily Mail, fontes na monarquia britânica afirmam que "é cada vez mais raro encontrar qualquer imagem (...) que não tenha sido ligeiramente alterada". Outras questões, como qual o programa foi usado para editar a foto e se a equipe de Kate Middleton tinha conhecimento das alterações, foram feitas pela imprensa do Reino Unido.

Por que Kate Middleton foi hospitalizada?

Kate passou por uma “cirurgia abdominal” no dia 16 de janeiro. Na época, o Palácio de Kensington não informou o motivo, mas disse que tudo foi "planejado" e que não se tratava de um câncer. Sua ausência nos compromissos reais desde o Natal levou a especulações e teorias da conspiração. Até o momento, a Família Real Britânica não tornou público o motivo da internação da princesa de Gales, que recebeu alta no dia 29 de janeiro.

Segundo fontes, Kate não divulgou seu diagnóstico para preservar a privacidade da família. "Muito do que eles fazem pelas crianças, é para normalizar a vida e não fazer com que eles sintam que estão em uma gaiola de ouro especial", afirmou o biógrafo Robert Hardman em entrevista à revista People. Gary Goldsmith, tio de Kate e participante da edição desde ano do Big Brother britânico, chegou a se manifestar sobre o assunto:

— Ela não quer falar sobre. A última coisa que eu vou fazer é… Há uma espécie de código de etiqueta. Se for anunciado, darei minha opinião — disse Goldsmith, em resposta à atriz Ekin-Su Culculoglu. — Falei com a mãe dela, minha irmã, e ela está recebendo o melhor cuidado do mundo. A família vem em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Ela é incrível e vai voltar, claro que vai — garantiu.

Veja também

"Era uma vez na quinta" Brasileira é vítima de xenofobia em reality show português