Kate Middleton: bebida de café da manhã da princesa leva 7 ingredientes; veja benefícios e preparo

A- A+

Kate Middleton começa o dia com um suco verde que pode ajudar a saúde do coração, além de diminuir os níveis de colesterol do organismo. Mas a bebida nutritiva não é para todos, causando surpresa na maioria das pessoas. Conhecida por seu compromisso com uma dieta saudável e uma rotina de exercícios consistente, a Princesa de Gales combina sete ingredientes em uma vitamina com alimentos considerados “superalimentos”.

Segundo relatado por sites internacionais britânicos, a mistura inclui couve, espinafre, alface romana, coentro, mirtilos, espirulina em pó e apenas uma pequena colher de chá de matcha em pó.





O jornal The Mirror pediu a opinião de uma nutricionista sobre a bebida para saber se ela realmente é boa, nutritiva e se as pessoas deveriam segui-la. Helen Bell, nutricionista da Help & Advice, afirmou que, pelo menos, quatro dos componentes são classificados como "superalimentos", descrevendo produtos altamente nutritivos.

“Couve, espinafre e espirulina são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes. Mirtilos são outro exemplo, conhecidos por seu alto teor de antioxidantes. O matcha, um tipo de chá verde, é conhecido por sua concentração de catequinas, que são antioxidantes naturais”, afirma a nutricionista.

Bell sugeriu que incluir esses elementos na dieta pode "contribuir positivamente para os níveis de colesterol. Folhas verdes, como couve e espinafre, são particularmente elogiadas por sua capacidade de reduzir os "níveis de colesterol ruim (LDL)", explicou.

Ela também classifica o espinafre como uma "potência" de nutrientes e antioxidantes, que supostamente protegem o corpo de potenciais doenças crônicas. Outros estudos também apontam uma possível ligação entre o consumo de espinafre e a redução do risco de câncer, embora os pesquisadores afirmem ser necessário que sejam feitas mais pesquisas.

"Os mirtilos também desempenham um papel importante na saúde do coração, melhorando potencialmente os níveis de colesterol e contribuindo para a saúde cardiovascular. Embora nenhum alimento altere drasticamente os níveis de colesterol, uma dieta equilibrada e rica nesses ingredientes certamente pode contribuir para a saúde do coração”, diz Bell.

A nutricionista, entretanto, faz um alerta em relação à tendência do suco verde, dizendo que é importante estar atento às demandas nutricionais individuais e que sempre é melhor consultar um médico antes de tomar ou ingerir qualquer alimento.

Ela citou o exemplo de pessoas com problemas de tireoide que precisam moderar o consumo de couve e espinafre crus devido ao seu teor de goitrogênio.

"Na minha experiência, o equilíbrio é fundamental, e é sempre sensato consultar um profissional de saúde, especialmente se você tiver problemas de saúde específicos”, diz a especialista.

Veja também