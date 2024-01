Kate Middleton deixa hospital e volta para Windsor

A- A+

A princesa de Gales Kate Middleton deixou, nesta segunda-feira (29), o hospital The London Clinic após 14 dias internada. O anúncio foi feito pelo Palácio de Kensington. "A Princesa de Gales voltou para casa em Windsor para continuar a recuperação da cirurgia. Ela está fazendo bom progresso". O procedimento cirúrgico no abdômen foi confirmado pelo Palácio de Kensington, em comunicado.

Em recuperação, ela permanecerá afastada dos seus compromissos até a Páscoa, em 31 de março. A notícia inesperada gerou confusão e preocupação no Reino Unido — e suscitou todo o tipo de especulações sobre a gravidade do seu estado, que não foi detalhado.

Um dos poucos detalhes que surgiram sobre a recente operação da princesa foi o local do procedimento médico: The London Clinic.

Veja detalhes sobre o hospital em que Kate Middleton ficou internada

O hospital privado, o maior de Londres, fica localizado em Devonshire Place, no bairro residencial de Marylebone, e é referência para a família real e para a elite da política e de Hollywood. O estabelecimento abriu suas portas pela primeira vez em 1932 e já tratou anteriormente o Príncipe Philip e a Princesa Margaret, a atriz Elizabeth Taylor e até o ex-presidente dos EUA John F. Kennedy.

De acordo com o seu site, o centro médico é especializado em câncer, saúde da mulher, urologia e ortopedia, entre outras coisas, embora um porta-voz do palácio real tenha descartado, na quarta-feira, que a condição de Kate fosse cancerígena.

Serviço exclusivo para organizar viagens e passeios

Todos os quartos do hospital possuem cama controlada eletronicamente pelo paciente, banheiro próprio, ar condicionado, televisão e rádio com controle remoto, telefone e sistema de chamada de enfermagem. Além disso, inclui cofre para objetos de valor e acesso Wi-Fi. O local dispõe, ainda, de uma cafeteria que abre todos os dias da semana com um “ambiente tranquilo para pacientes e visitantes, afastado do ambiente hospitalar”.

Além disso, o espaço exclusivo oferece um atendimento personalizado aos pacientes internados, oferecendo ajuda “na organização de viagens e hospedagem, reserva de passeios, espetáculos teatrais e restaurantes”.

A lista de serviços inclui reservas de voos comerciais e translados privados, bem como bilhetes para eventos esportivos, passeios de compras de luxo e reservas de hotéis para “facilitar e aproveitar ao máximo a sua estadia em Londres”.

Cirurgia foi programada, diz palácio

O príncipe William cancelou sua agenda para acompanhar a esposa e "ficar ao lado dela tanto quanto possível", segundo o jornal The Times.

A cirurgia já estava programada e foi bem-sucedida, segundo Kensington, embora o tempo de internação e o tom do comunicado indiquem que seu estado de saúde é potencialmente sério. Em geral, pacientes que passam por procedimentos simples são liberados para voltar para casa pouco tempo depois. No caso de Kate, além das duas semanas no hospital, pode levar até três meses para a sua recuperação total.

