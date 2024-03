A- A+

FAMÍLIA REAL Kate Middleton é vista ao lado de William, abafando rumores sobre sua recuperação após cirurgia Último compromisso público da princesa de Gales ocorreu em Sandringham, no dia de Natal do ano passado

A princesa de Gales foi vista aparentando estar "feliz, saudável e relaxada", durante uma visita a uma loja, no fim de semana. Kate Middleton, segundo o site Daily Mail, estava acompanhada do príncipe William.

O casal passeou por um de seus locais favoritos, a cerca de um quilômetro de sua casa de campo em Windsor, no sábado, depois de terem acompanhado os três filhos - George, de 10 anos; Charlotte, de oito; e Louis, de cinco - praticarem esportes.

A aparição de Kate na loja The Windsor Farm Shop pode servir como um sinal encorajador aos súditos britânicos, que têm ficado cada vez mais preocupados com a saúde da princesa, em meio a um tsunami de especulações sobre sua condição desde que passou por uma cirurgia abdominal.

Uma testemunha narrou a outro periódico, o The Sun: "Depois de todos os rumores que estavam circulando, fiquei chocado ao vê-los lá. Kate estava fazendo compras com William e ela parecia feliz e parecia bem. As crianças não estavam com eles, mas é um bom sinal de que ela estava saudável o suficiente para ir às compras".





A princesa, que teve seu último compromisso público em Sandringham, no dia de Natal, deve retornar a seus compromissos públicos após 17 de abril, quando seus filhos voltarem às aulas, após as férias da Páscoa.

Mas de acordo, ainda, com Daily Mail, existe a possibilidade de que Kate até antecipe esse retorno, já na Páscoa.

