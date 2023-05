A- A+

eurovision Kate Middleton faz aparição surpresa e toca piano em homenagem à Ucrânia no Eurovision; vídeo Ato foi considerado uma demonstração sutil de apoio ao país depois que o presidente Volodymyr Zelensky foi proibido de participar do evento

A princesa de Gales, Kate Middleton, fez uma aparição surpresa durante a sequência de abertura da final da competição musical Eurovision, que ocorre nesta sábado (13). Em um vídeo gravado ainda no início deste mês, no Castelo de Windsor, no Reino Unido, para o evento, Kate toca piano com um vestido azul.

A performance, feita para uma audiência estimada em 160 milhões de pessoas, foi uma homenagem ao país que enfrenta a invasão da Rússia desde fevereiro do ano passado. No vídeo, também estiveram presentes os vencedores ucranianos do ano passado, a Orquestra Kalush.

A #Eurovision surprise



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

O ato foi considerado uma demonstração sutil de apoio à Ucrânia depois que o presidente Volodymyr Zelensky foi proibido de participar da final do campeonato por meio de uma gravação. A União Europeia de Radiodifusão, responsável pela organização do Eurovision, alegou que a aparição do mandatário ucraniano violaria sua política de proibição a manifestações políticas durante a competição.

De acordo com um comunicado da organização, "um dos pilares da competição é sua natureza apolítica". O que, portanto, "proíbe a possibilidade de fazer pronunciamentos políticos ou similares como parte do concurso".

A sequência de abertura, que contou com a presença de Kate e da orquestra da Ucrânia, teve ainda outros artistas, como Andrew Lloyd Webber, Sam Ryder, Ms Banks, Ballet Black, Bolt Strings e Joss Stone. A final do campeonato acontece na cidade britânica de Liverpool.

Além de três shows ao vivo, o evento transmitirá ao vivo as duas semifinais e uma final com 26 participantes, que reúnem artistas escolhidos por seus próprios países, em processos que vão do voto popular à escolha de especialistas.

