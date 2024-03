Kate Middleton: saiba qual é o trabalho home office da princesa de Gales

A- A+

Submetida a uma cirurgia em janeiro, a princesa de Gales, Kate Middleton, voltou a trabalhar, mas de home office, segundo o jornal britânico The Telegraph. De acordo com o veículo, ela tem se dedicado a atividades filantrópicas no Centro Real para a Primeira Infância.

Segundo o Telegraph, Middleton está acompanhado um estudo da fundação. O Centro financiou o teste de uma ferramenta de observação de bebês, que seria usado por profissionais da saúde para detectar sinais de desenvolvimento social e emocional em crianças. A princesa de Gales teria visto um teste semelhante sendo usado na Dinamarca e decidiu tentar trazer o teste para o Reino Unido.

"A princesa foi mantida atualizada durante todo o processo", disse um porta-voz do Palácio de Kesington.

A equipe de comunicação dos príncipes de Gales estuda, segundo o The Times, a possibilidade de Kate Middleton fazer a sua primeira aparição pública oficial desde a cirurgia em 31 de março, domingo de Páscoa. Um vídeo divulgado nesta segunda-feira pelo tablóide The Sun, que mostra William e Kate numa loja na cidade de Windsor, reduziu a onda de especulações e teorias sobre o paradeiro e a saúde da futura rainha, embora parte dos internautas ainda questione a autenticidade da gravação.

A aparição pública no domingo de Páscoa, se ocorrer, seria uma nova tentativa de atenuar uma crise de credibilidade das comunicações no Palácio de Kensington. Este mês, uma foto da princesa de Gales com os filhos foi removida do serviço de distribuição das principais agências de notícias do mundo, que apontaram evidências de "manipulação digital" na imagem.

Veja também

MUSICAL "As Aventuras de Simba", baseado em "O Rei Leão", volta ao Recife com duas sessões no sábado (23)