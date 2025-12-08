A- A+

ESTÉTICA Kate Winslet critica remédios para emagrecer e "epidemia"de cirurgias plásticas: "aterrorizante" Para a atriz de 'Titanic', as mulheres jovens de hoje não têm noção do que realmente significa ser bonita

A atriz britânica Kate Winslet voltou a chamar atenção ao criticar o que chamou de “epidemia assustadora e devastadora” de cirurgias plásticas e uso obsessivo de medicamentos para emagrecimento em Hollywood.

Em entrevista esta semana ao jornal The Sunday Times, a estrela de 50 anos afirmou sentir-se incomodada com a pressão por perfeição estética — tanto para quem busca manter a aparência, quanto para quem — como ela mesma — tenta resistir à cultura do corpo perfeito.

Ao criticar a normalização de procedimentos estéticos e remédios dietéticos, a atriz de "Titanic" questionou se as pessoas sabem o que estão ingerindo e condenou seu descaso com a própria saúde. “Me incomoda agora mais do que nunca. É um caos total, parece uma doença coletiva”.

Isso, para Winslet, se soma ao uso popular de injetáveis como Botox e preenchimentos, que deixam todas as mulheres com a mesma aparência. Aoestrela acredita que o uso desenfreado dessas intervenções “desumaniza” as pessoas, numa busca constante por um ideal de beleza que ela considera inalcançável.

Para ela, essa tendência traz um impacto negativo não apenas físico, mas principalmente emocional — enfraquecendo a autoestima e o senso de identidade. "É devastador. Se a autoestima de uma pessoa está tão ligada à sua aparência, é assustador", disse ela.

Kate reforça seu discurso defendendo a aceitação do corpo e da idade natural: “Somos humanos, e parte do que nos torna únicos é o tempo que levamos para envelhecer, para viver, acumular história.”

Para ela, as mulheres jovens de hoje em dia não têm "noção do que realmente significa ser bonita". "Algumas das mulheres mais bonitas que conheço têm mais de 70 anos", disse, citando Helen Mirren, Toni Collette, Andrea Riseborough e sua colega de elenco em Avatar Sigourney Weaver como mulheres que são como ela e que "precisam continuar sendo autênticas".

Winslet culpou as redes sociais e seus efeitos na saúde mental pelo tipo de "perfeição" que as pessoas almejam. "É de partir o coração", disse ela. "Ninguém mais olha para o mundo real."

Veja também