Seg, 29 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda29/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Kate Winslet: "Minhas primeiras experiências íntimas na adolescência foram com garotas"

A inglesa refletiu sobre o fato de como algumas experiências a ajudaram durante a interpretação no filme "Almas Gêmeas"

Reportar Erro
A atriz Kate Winslet A atriz Kate Winslet  - Foto: Reprodução/X

Kate Winslet participou do podcast Team Deakins, lançado na última quarta-feira, 24. No episódio, a atriz revelou que durante sua adolescência teve vivências íntimas com outras garotas.

Durante o programa, a artista comentou sobre sua participação no filme Almas Gêmeas. A inglesa refletiu sobre o fato de como algumas experiências a ajudaram durante a interpretação. A partir dessas vivências, ela pôde desenvolver melhor a conexão entre a sua personagem e a de Melanie Lynskey.

"Vou compartilhar algo que nunca compartilhei antes. Algumas das minhas primeiras experiências íntimas na adolescência foram com garotas", revelou no podcast, segundo o UOL. Winslet ainda contou que "tinha beijado algumas garotas e alguns garotos, mas não era particularmente evoluída em nenhum dos dois sentidos".

Leia também

• Beyoncé se torna oficialmente bilionária; Veja a fortuna acumulada pela cantora em 2025

• Funeral de Brigitte Bardot acontecerá em 7 de janeiro em Saint-Tropez

• Way Better, grupo sul-coreano de k-pop, se apresenta no Recife em 2026; veja datas da turnê

"Naquela fase da minha vida, eu certamente era curiosa, e acho que havia algo na conexão realmente intensa que aquelas duas mulheres tinham que eu compreendia profundamente", completou.

Almas Gêmeas, lançado em 1994, retrata a amizade doentia entre duas garotas. A relação cresce e se torna obsessiva, de forma que seus pais, preocupados, tentam afastá-las. A dupla não lida bem com a postura deles e formam um pacto para permanecerem juntas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter