CELEBRIDADES Katie Holmes escreve carta em homenagem a James Van Der Beek após morte do ator: "Coração pesado" Colega do artista na série 'Dawson's Creek', atriz se emociona ao citar qualidades do amigo e oferece ajuda à família, com dificuldades financeiras

A atriz Katie Holmes usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao colega James Van Der Beek, que morreu, aos 48 anos, na última quarta-feira (11), em decorrência de um câncer colorretal.



Em publicação no Instagram, a artista — que dividiu a cena com James na série "Dawson's Creek" (1998-2003) — reproduziu a imagem de uma carta escrita à mão em tributo ao colega. "Formulei algumas palavras com o coração pesado. É muita coisa para assimilar", emocionou-se.

A atriz se colocou à disposição para ajudar a família do colega. Viúva de James Van Der Beek, a produtora Kimberly Brook — que tem seis filhos, frutos do relacionamento — abriu uma vaquinha virtual devido a dificuldades financeiras geradas pelo alto custo médico dispendido com o tratamento do marido.



Até o momento, já foi arrecado US$ 1,3 milhão. "Sou muito grata por ter compartilhado um pouco da jornada de James. Ele é amado. Kimberly, nós te amamos e estaremos sempre aqui para você e seus lindos filhos", solidarizou-se Katie Holmes.



A artista celebrou todos os momentos que viveu junto ao colega. "Compartilhar espaço com a sua imaginação é sagrado — respirar o mesmo ar na terra do faz de conta e confiar que os corações um do outro estão seguros em sua expressão", escreveu.

Holmes também listou as qualidades de James Van Der Beek, citando "compaixão, coragem, altruísmo e força". "Uma apreciação pela vida com a integridade de que a vida é arte — criando um casamento lindo, seis filhos amorosos, a jornada de um herói."

