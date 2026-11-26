A- A+

Música Katinguelê lança novo álbum "Lei do Retorno" e celebra 43 anos de carreira no pagode; ouça Com 14 faixas, projeto reúne novas composições, clássicos que marcaram a trajetória do grupo e participações especiais de Salgadinho e Renato da Rocinha

Leia também

• Léo da Bodega lança novo álbum "Nada Além do Que É Meu" e reafirma sua identidade

• Tintim por Tintim lança álbum infantil com show gratuito em Olinda, neste sábado (28)

• De volta aos palcos, Pitty apresenta turnê do seu novo álbum em Olinda, neste sábado (28)

Grupo referência para o pagode romântico no Brasil, o Katinguelê completou 43 anos de carreira em novembro, e aproveitou a data para apresentar o álbum “Lei do Retorno”, já disponível nas plataformas digitais. O projeto reúne 14 faixas e conta com as participações especiais de Salgadinho e Renato da Rocinha.

“Celebrar 43 anos de história é motivo de muito orgulho e gratidão. Lançar um álbum neste momento é uma forma de honrar tudo o que construímos até aqui e mostrar que o Katinguelê segue criando, se renovando e levando o pagode para diferentes gerações”, destaca Udi.

Sobre o álbum

O repertório, selecionado pelos integrantes em parceria com o produtor musical Peu Cavalcante, contempla novas composições, como “Bebo e Não Nego”, “Era” e “Ela Quer Bagunçar Minha Mente”, esta última apresentada ao público em outubro, além de clássicos como “Recado à Minha Amada”, “Inaraí” e “No Compasso do Criador”.

A proposta do álbum é estabelecer uma conexão entre diferentes momentos da trajetória do Katinguelê, preservando as características musicais que consagraram o grupo e incorporando elementos da sonoridade atual do pagode.

“O título ‘Lei do Retorno’ carrega um significado muito especial para nós. Acreditamos que tudo aquilo que plantamos ao longo da vida, seja na música, nas relações ou nas nossas atitudes, de alguma forma retorna”, explica Téo.

Um dos destaques do projeto é o reencontro musical com Salgadinho, ex-integrante do Katinguelê e um dos responsáveis por sucessos que marcaram a história do grupo. O cantor participa da faixa “Recomeçar”, composta por Peu Cavalcante, Maurilio de Oliveira Souza e Magno Oliveira.

“A nossa relação de amizade e parceria vai além da música. Já estivemos duas vezes na Casa do Salgado, a convite dele, e desta vez tivemos a alegria de recebê-lo em um projeto nosso. Foi um reencontro muito especial por toda a história que compartilhamos”, conta Udi.

Já Renato da Rocinha participa de “Eu Ainda Respiro Você”, composição de Carlos Caetano e Leandro Fab. O cantor conheceu a música anteriormente por intermédio de Jorginho e, quando o Katinguelê decidiu regravá-la para o álbum, foi convidado a participar da nova versão.

Com a formação anunciada em março de 2025, o Katinguelê reúne Udi (voz e pandeiro) e Téo (coro e reco-reco), integrantes da formação original, ao lado de Murillo (voz e banjo), Jorginho (voz e cavaco) e Jejé (coro e tantan). O lançamento de “Lei do Retorno” marca mais uma etapa do trabalho desenvolvido pelos cinco músicos.

Veja também