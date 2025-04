A- A+

ÓRBITA DA TERRA Katy Perry admite que teve medo de embarcar em foguete por causa da filha: "Tive que confiar" Cantora americana dedicou façanha às mulheres do futuro e contou ter cantado no espaço 'What a Wonderful World'

A cantora Katy Perry afirmou que ir ao espaço foi a sua segunda melhor e mais marcante experiência em sua vida. A primeira foi se tornar mãe de Daisy, de 4 anos, de quem ela fez questão de lembrar durante todo o voo da Blue Origin segurando uma margarida (cujo nome em inglês é daisy).

A cantora americana foi uma das seis mulheres que embarcaram na manhã dessa segunda (14) em uma cápsula da empresa espacial do bilionário Jeff Bezos para um voo de pouco mais de dez minutos na órbita da Terra. Foi a primeira tripulação 100% feminina no espaço desde os anos 1960.

Assim que saiu da cápsula, a estrela pop estendeu a flor e logo beijou o chão de terra de um terreno inóspito no Texas. Katy era o nome mais conhecido de um grupo formado apenas por mulheres alcançaram a "borda do espaço sideral" — a chamada Linha de Kármán — na manhã de hoje, voando rumo ao cosmos em um dos foguetes de Bezos.

Na entrevista a uma jornalista da transmissão da Blue Origin no Youtube após desembarcar de volta à Terra, Katy afirmou que a experiência foi muito enriquecedora e a fez pensar muito no "quanto tem de amor para dar". Mas admitiu que teve medo de embarcar na aventura por causa de sua filha:

— Essa experiência é a segunda mais importante da minha vida depois de ser mãe. Por isso foi tão difícil para eu decidir ir. Eu tive que me render ao desconhecido e confiar que o universo tomaria conta de mim. Tive de acreditar.



Durante o voo, por um breve período as mulheres puderam se soltar de seus assentos e flutuar em gravidade zero. A cápsula então iniciou sua descida, desacelerando com a ajuda de paraquedas e pequenos retrofoguetes que garantiram um pouso suave no deserto do Texas.





Katy afirmou que cantou no espaço, mas não um de seus hits. Ela disse que cantou "What a Wonderful World", clássico da música americana imortalizado na voz de Louis Armstrong no século XX.

— Eu já cantei essa música no passado. Não era sobre cantar minhas músicas (no espaço). Era sobre a energia coletiva ali dentro — afirmou, alertando para a necessidade de preservação do planeta. — Era sobre o mundo maravilhoso que vimos lá de cima, tudo em benefício da Terra.

Ela descreveu o voo como um momento de êxtase, mas disse querer dividir a façanha com todas as mulheres e para que as do futuro possam ocupar o espaço.

— Na hora é ir à mais alta das alturas, se render ao desconhecido, confiar. Essa jornada toda não é só sobre ir ao espaço. É o treinamento, o trabalho de equipe, as muitas coisas que aprendi — afirmou a cantora, referindo-se à preparação para a viagem ao lado de outras cinco mulheres, entre elas a esposa do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon e dono da Blue Origin.

