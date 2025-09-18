Katy Perry chuta Labubu e quase cai do palco durante show em Curitiba
Katy Perry protagonizou um momento inusitado durante seu show: ela chutou um Labubu para longe e foi chamada de "labubufóbica" nas redes sociais. O momento ocorreu na apresentação da cantora em Curitiba, na última terça-feira, 16, para a Lifetimes Tour.
No vídeo, ela aparece olhando para o monstrengo, que era segurado por um de seus dançarinos. Em seguida, ela dá um tapa no boneco e o chuta para longe.
Katy Perry chutou Labubu durante show em Curitiba.— José Norberto Flesch (@jnflesch) September 17, 2025
Em outros shows, alguns fãs já tentaram oferecer o item como presente para a cantora, isso virou piada entre os fãs e Katy ganhou o apelido de "labubufóbica".pic.twitter.com/JPufT6AwXt
O momento foi visto como uma brincadeira pelos fãs da cantora nas redes sociais: "Ela odeia esse bicho mesmo!", brincou uma usuária. "Encontre alguém que odeia Labubus mais do que a Katy Perry e falhe miseravelmente", comentou outra.
Não é a primeira vez que a cantora brinca sobre "odiar" o bonequinho: durante uma apresentação que ocorreu em junho, ela bateu na caixa de um Labubu que era segurado por um fã.
O "ódio contra Labubus" virou uma "piada interna" entre a cantora e seus fãs, que seguem trazendo versões do monstrengo para ver a reação de Katy.