Katy Perry confirma dois shows solo após apresentação no The Town; confira datas

A cantora pop Katy Perry divulgou, nesta quarta (30), shows solo de sua turnê "The Lifetimes" no Brasil, em setembro. A apresentações acontecem em Curitiba (16 de setembro) e Brasília (19 de setembro).

A artista já é atração confirmada do festival The Town, que acontece no dia 14 setembro, na cidade de São Paulo.

Em Curitiba, Katy se apresenta no dia 16 de setembro, na Ligga Arena; já em Brasília, a artista realiza o show no dia 19, na Arena BRB Mané Garrincha.

A pré-venda dos ingressos para a turnê "The Lifetimes" começa a partir do dia 4 de junho, para clientes Santander.

A venda geral abre no dia 6 de junho, às 12h.

