A- A+

CELEBRIDADES Katy Perry e Orlando Bloom confirmam separação Os rumores sobre o fim do relacionamento começaram a circular há semanas, mas até agora o ator e o cantora haviam permanecido em silêncio

Após meses de rumores, Katy Perry e Orlando Bloom finalmente confirmaram o fim do relacionamento. A cantora e o ator britânico declararam que sua prioridade agora é a criação conjunta de Daisy, sua filha de quatro anos.

A confirmação veio por meio de um comunicado que seus representantes emitiram à imprensa para pôr fim às especulações. Eles afirmaram que, "devido ao grande interesse e aos rumores em torno do relacionamento" entre as duas estrelas, sentiram a necessidade de esclarecer que o relacionamento mudou nos últimos meses. "Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, pois sua prioridade compartilhada é, e sempre será, criar sua filha com amor, estabilidade e respeito mútuo."

Os rumores de uma possível separação começaram há algum tempo, mas ficaram mais fortes quando o astro de "O Senhor dos Anéis" e "Piratas do Caribe" postou em suas redes sociais citações sobre um "novo começo" e palavras do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung sobre "solidão" e "tristeza".

Enquanto isso, Perry fez um retorno emocionante aos palcos durante a parada da turnê Lifetimes em Adelaide, na Austrália, e aparentemente estava lutando contra as lágrimas ao final do show.

Enquanto isso, em meados de abril, a cantora embarcou em um voo suborbital com a empresa de Jeff Bezos, a Blue Origin, gerando uma onda de críticas, incluindo, supostamente, a do pai de sua filha, que chamou o incidente de "vergonhoso".

Bloom teria descrito a experiência de sua parceira dessa forma, em meio a uma discussão acalorada que teria levado à decisão irrevogável dos dois de terminar o relacionamento. Segundo o Daily Mail, uma fonte próxima ao casal revelou que o ator de 48 anos "disse a ela que tudo parecia ridículo" durante a discussão explosiva. A mesma fonte indicou que suas palavras "magoaram" a cantora.

Um mês depois, vários veículos de comunicação noticiaram que a cantora e o ator estavam, de fato, perto de terminar. "Acabou. Eles estão esperando o fim da turnê de Perry para anunciar", confirmou uma fonte próxima ao casal ao Page Six. O veículo também afirmou que o fracasso de seu último álbum e a má recepção de sua turnê causaram certa "tensão" entre eles.

“Katy ficou profundamente frustrada após a recepção de seu novo álbum. Isso a estressou bastante. Orlando foi compreensivo, mas isso gerou alguma tensão”, disse outra fonte à People sobre os motivos que podem ter causado a crise entre eles. “Ela também ficou decepcionada com algumas das críticas da turnê. Isso afetou o relacionamento deles”, acrescentaram.

Mais tarde, muitos interpretaram a ausência da cantora de “Roar” na estreia do último filme de Bloom em Nova York como a confirmação de que as coisas realmente não estavam bem entre eles. Naquele dia, Bloom apareceu acompanhado de seu animal de estimação, Biggie Smalls, a quem ele beijou diante das luzes piscantes.

Em 1º de julho, uma fonte disse à revista People que o ex-casal estava vivendo "numa ilha de estresse" nos meses que antecederam a separação. "Katy e Orlando lutam com os mesmos problemas há anos", disse a fonte. "Eles tinham muitas obrigações na vida, o que dificultava encontrar tempo para ficarem juntos e resolver desentendimentos. Quando não se comunicam bem, o relacionamento se deteriora."

Perry e Bloom se conheceram em 2016 em uma festa pós-Globo de Ouro. Três anos depois, ficaram noivos no Dia dos Namorados e, em agosto de 2020, se tornaram pais de Daisy Dove.

Veja também