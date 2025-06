A- A+

Famosos Katy Perry e Orlando Bloom rompem relacionamento de quase 10 anos, diz revista De acordo com a revista Us Weekly, "Katy e Orlando se separaram amigavelmente"

A cantora Katy Perry e Orlando Bloom estão separados desde o início do ano, quando a cantora iniciou sua turnê, afirma a revista Us Weekly.



Segundo a publicação, o casal colocou fim ao relacionamento de quase dez anos e "se separaram amigavelmente". Eles são pais de Daisy Dove, de 4 anos.

"Não há conflitos até o momento. Katy, claro, está chateada. Mas ela está aliviada por não ter que passar por outro divórcio, já que aquele foi o pior momento de sua vida", disse a fonte da revista.

Katy Perry se separou de Russell Brand, com quem foi casada por pouco mais de um ano, em 2011 e iniciou a relação com Bloom em 2016.



O casol chegaram a se separar em 2017, mas reataram no ano seguinte. Em 2019, eles anunciaram que estavam noivos. No ano seguinte, Kate deu à luz Daisy Dove, primeira filha com Orlando. Bloom já era pai de Flynn, de 14 anos, de sua relação anterior, com Miranda Kerr.

