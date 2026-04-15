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CELEBRIDADES Katy Perry passa a ser alvo de investigação na Austrália após acusação de agressão sexual Polícia de Victoria apura caso que teria ocorrido em Melbourne em 2010; cantora nega acusações

A cantora americana Katy Perry está sendo investigada na Austrália após a atriz Ruby Rose acusá-la de agressão sexual, informou nesta quarta-feira a polícia local à AFP.

Rose afirmou nas redes sociais que a cantora, atual companheira do ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, a teria agredido em uma boate de Melbourne há quase duas décadas.

As publicações tiveram grande repercussão, mas foram posteriormente apagadas.

Na terça-feira, Rose, conhecida por seu papel na série "Orange is the New Black", disse ter formalizado a denúncia junto à polícia e afirmou que, por isso, não pode comentar o caso publicamente.





Ruby Rose/Instagram

A polícia do estado de Victoria confirmou que está "investigando uma agressão sexual ocorrida em Melbourne em 2010", sem citar nomes.

— Como a investigação está em andamento, não seria apropriado fazer mais comentários neste momento — afirmou um porta-voz.

Um representante de Perry negou as acusações em declaração à revista Variety.

— As acusações que Ruby Rose divulga nas redes sociais sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, mas também mentiras perigosas e imprudentes — afirmou.

"Rose tem um histórico bem documentado de acusações públicas graves nas redes sociais contra diversas pessoas, acusações que foram repetidamente desmentidas pelos envolvidos", acrescentou.





Perry é conhecida mundialmente por sucessos como "Hot n Cold", "Roar" e "I Kissed a Girl".

Entenda o caso

No último domingo, a atriz Ruby Rose usou as redes sociais para acusar a cantora Katy Perry de agressão sexual. O relato surgiu após Ruby comentar uma publicação que mostrava a reação de Katy Perry durante um show de Justin Bieber no Coachella. Em seguida, a atriz detalhou um episódio que, segundo afirma, aconteceu há 20 anos na Spicy Market Nightclub, em Melbourne, na Austrália.

“Katy Perry me agrediu sexualmente na Spicy Market Nightclub, em Melbourne. Quem se importa com o que ela pensa?”, escreveu Rose.

Depois, a artista australiana afirmou que o episódio ocorreu enquanto tentava evitar contato com a cantora.

A atriz também declarou que o caso a afetou emocionalmente e que chegou a procurar a polícia para avaliar uma possível denúncia. Ela disse ainda não temer eventuais ações judiciais.

“Ela não vai me processar porque aconteceu. Eu tenho fotos, foi em público e testemunhado por várias pessoas”, afirmou.

Saiba quem é Ruby Rose

Ruby Rose, de 40 anos, é uma atriz, modelo e DJ australiana. Ganhou projeção ao interpretar Stella Carlin na série "Orange is the new black e também atuou em filmes de ação como "Resident evil 6: o capítulo final" e "John Wick: capítulo 2". Em 2018, tornou-se a primeira super-heroína lésbica da TV ao protagonizar Batwoman, da CW. Antes disso, trabalhou como modelo e apresentadora da MTV australiana.

A artista também participou de outras produções do universo de super-heróis, como "Arrow", "The Flash" e "Supergirl", além de integrar o elenco do musical "A escolha perfeita" 3.

Em 2021, Ruby Rose fez publicações nas redes sociais acusando os produtores de Batwoman de manterem condições de trabalho inseguras. Ela afirmou que o set era um ambiente tóxico e citou nomes como Peter Roth, então chefe de TV da Warner Bros., além dos atores Camrus Johnson e Dougray Scott. A atriz também relatou lesões graves, pressão para retornar às gravações após uma cirurgia e comportamentos inadequados nos bastidores.

Em nota, a Warner Bros. Television informou seu desligamento após uma investigação interna motivada por reclamações sobre conduta no ambiente de trabalho.

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