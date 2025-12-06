A- A+

celebridades Katy Perry posta selfie e vídeo com Justin Trudeau em viagem ao Japão Cantora e ex-primeiro-ministro do Canadá tem sido apontados como casal há alguns meses

A cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, apareceram juntos em uma selfie publicada pela cantora no Instagram neste sábado, 6.

Em um "carrossel" de imagens durante uma viagem ao Japão, ela também compartilhou outros momentos, incluindo um breve vídeo em que prova um prato da culinária nipônica ao lado do político.

Na quinta-feira, 4, o casal já havia posado para uma foto ao lado do ex-primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e sua esposa. Na publicação, ele se refere à artista como "parceira" do colega



Katy Perry e Justin Trudeau estão namorando?

Apesar de ainda não terem oficializado o namoro publicamente, há especulações de um relacionamento entre Katy Perry e Justin Trudeau na imprensa mundial há alguns meses.



A cantora teve uma longa relação com o ator Orlando Bloom que terminou no primeiro semestre de 2025. Já o canadense foi casado com Sophie Grégoire entre 2005 e 2023.

