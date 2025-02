A- A+

viagem espacial Katy Perry vai ao espaço com tripulação totalmente feminina em nova missão da Blue Origin Empresa aeroespacial de Jeff Bezos anunciou nesta quinta a próxima missão do foguete New Shepard

A cantora Katy Perry vai decolar rumo à fronteira do espaço. A estrela pop foi anunciada nesta quinta-feira (22) como parte da tripulação do próximo voo da Blue Origin, empresa de lançamentos espaciais do magnata Jeff Bezos.

A missão histórica está prevista para acontecer na primavera deste ano e será composta exclusivamente por mulheres.

Ao lado de Katy Perry, também estarão na jornada a apresentadora do CBS Mornings Gayle King, a jornalista e empresária Lauren Sánchez, a ex-cientista de foguetes da Nasa Aisha Bowe, a ativista dos direitos civis Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn.



O voo marcará o 11º lançamento tripulado do programa New Shepard, da Blue Origin.

Até hoje, 52 pessoas já viajaram até a Linha de Kármán, a 100 km da Terra, ponto que marca a separação entre a atmosfera e o espaço sideral.

Em maio de 2022, participou o engenheiro Victor Correa Hespanha, o primeiro turista espacial brasileiro.

A empresa, que é vista como uma futura rival para a SpaceX, de Elon Musk, também opera um enorme foguete de classe orbital e pretende enviar humanos à Lua ainda nesta década.

