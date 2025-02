A- A+

viagem espacial Katy Perry: veja como é o voo suborbital que vai levar estrela pop ao espaço Empresa aeroespacial de Jeff Bezos anunciou nesta quinta a próxima missão do foguete New Shepard

A cantora Katy Perry vai decolar rumo à fronteira do espaço. A estrela pop foi anunciada nesta quinta-feira (22) como parte da tripulação do próximo voo da Blue Origin, empresa de lançamentos espaciais do magnata Jeff Bezos.

O voo do New Shepard, nome dado ao foguete de 18 metros de altura, é uma missão suborbital que dura cerca de 10 a 11 minutos, proporcionando aos passageiros “uma experiência única no espaço”.

A jornada começa com a decolagem vertical, onde o foguete acelera rapidamente, ultrapassando 3.700 km/h, e promete dazer com que até seis passageiros, sentados em uma configuração circular, ultrapassem mach 3, ou seja, três vezes a velocidade do som.

Após cerca de dois minutos, a cápsula se separa do foguete e continua sua ascensão até ultrapassar a Linha de Kármán, a aproximadamente 100 km de altitude, considerada a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço.



Nesse ponto, os passageiros experimentam 3 a 4 minutos de gravidade zero, podendo flutuar dentro da cápsula e admirar a curvatura da Terra através das janelas panorâmicas. Enquanto isso, o foguete reutilizável realiza um pouso vertical controlado na plataforma de lançamento.

A cápsula então inicia sua descida, desacelerando com a ajuda de paraquedas e pequenos retrofoguetes que garantem um pouso suave no deserto do Texas.



Missão totalmente feminina

A missão histórica está prevista para acontecer na primavera do hemisfério norte (outono no Brasil), neste ano, e será composta exclusivamente por mulheres

Ao lado de Katy Perry, também estarão na jornada a apresentadora do CBS Mornings Gayle King, a jornalista e empresária Lauren Sánchez, a ex-cientista de foguetes da Nasa Aisha Bowe, a ativista dos direitos civis Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

O voo marcará o 11º lançamento tripulado do programa New Shepard, da Blue Origin. Até hoje, 52 pessoas já viajaram até a Linha de Kármán, a 100 km da Terra, ponto que marca a separação entre a atmosfera e o espaço sideral.

Em maio de 2022, participou o engenheiro Victor Correa Hespanha, o primeiro turista espacial brasileiro.

A empresa, que é vista como uma futura rival para a SpaceX, de Elon Musk, também opera um enorme foguete de classe orbital e pretende enviar humanos à Lua ainda nesta década.

