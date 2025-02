A- A+

Katy Perry viajará ao espaço em foguete com tripulação feminina Missão é da Blue Origin, empresa de foguetes de Jeff Bezos, dono da Amazon

Katy Perry irá viajar ao espaço em uma missão da Blue Origin, empresa de foguetes de Jeff Bezos, dono da Amazon.

O anúncio foi feito pela empresa nesta quinta-feira, 27. A data de lançamento não foi revelada.



A missão é chamada de NS-31, já que será o 31° lançamento do foguete New Shepard, além de ser 11° com passageiros.



Lauren Sánchez, namorada de Bezos, irá acompanhar a cantora. A tripulação da viagem será exclusivamente feminina.

Além das duas, a cientista da Nasa Aisha Bowe, a pesquisadora em bioastronáutica Amanda Ngueyn, a jornalista Gayle King e a produtora cinematográfica Kerianne Flynn também serão passageiras do voo.



Elas participarão de um voo suborbital, ou seja, a nave não irá superar a atmosfera terrestre.

