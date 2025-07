Equipamento falha e Katy Perry quase sofre acidente durante show na Austrália

A- A+

Por pouco, Katy Perry escapou de sofrer um acidente durante um show. A cantora pop se apresentava para o público da Austrália no último domingo (29), quando um equipamento falhou e ela quase despencou no ar.

I was really scared pic.twitter.com/FpSPN1EIX2 — nasty (@aquitter25) June 29, 2025

Durante o espetáculo, há um momento em que a artista entra em uma esfera gigante de metal, sobrevoando a plateia. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o globo ficou inclinado quando começou a subir.

O defeito obrigou Katy Perry a se agarrar à estrutura para não cair. Neste momento, a música parou e as luzes diminuíram, enquanto a equipe corria para entrar em cena e ajudar a artista.

Rapidamente, a artista norte-americana foi retirada da estrutura pela produção. Um incidente parecido ocorreu apenas um dia antes com Beyoncé, que ficou pendurada em um carro voador que começou a tombar no ar, em seu show no Texas.

Katy Perry está percorrendo vários países com a turnê “Lifetimes”, iniciada no México, no mês de abril. O show chegará ao Brasil na passagem da cantora pelo festival The Town, em São Paulo, que ocorre de 6 a 14 de setembro.



