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CINEMA E TURISMO Plataforma Kayak entra no clima de Homem-Aranha e reúne roteiro por Nova York inspirado no herói Com a estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", plataforma sugere roteiro inspirado em um dos super-heróis mais populares do mundo

A estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", marcada para 29 de julho nos cinemas brasileiros, reforça o fascínio por Nova York entre os fãs do herói.



Cenário das aventuras de Peter Parker, a cidade reúne pontos turísticos que transportam visitantes para o universo da franquia.



Pensando nisso a plataforma Kayak, que reúne opções de voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de viagem, aproveita o lançamento do longa para sugerir roteiro inspirado no personagem e indicar as melhores épocas para viajar.

Turismo Cinematográfico

Presente nas histórias do Homem-Aranha desde as primeiras adaptações para o cinema, Nova York também é um dos destinos mais desejados por quem gosta de filmes e séries.



Segundo a plataforma, produções audiovisuais influenciam a escolha de viagens para 18% dos brasileiros, tornando a cidade um dos principais exemplos do chamado turismo cinematográfico.

Para quem pretende embarcar ainda em 2026, o buscador de viagens aponta setembro como um dos meses mais vantajosos para visitar Nova York, com temperaturas em torno de 21°C e passagens aéreas cerca de 12% mais baratas.



Em um roteiro de quatro dias durante o feriado da Independência, voos de ida e volta saindo de São Paulo custam, em média, R$ 3.773.

Já quem prefere conhecer a cidade no inverno pode aproveitar os feriados de novembro, quando as temperaturas variam entre 6°C e 13°C. Nesse período, o preço médio das passagens parte de R$ 3.838, conforme levantamento da plataforma.

Confira as atrações que merecem destaque no roteiro segundo o Kayak:

Queens

Entre os locais que não podem ficar de fora do roteiro está o Queens, bairro onde Peter Parker nasceu e cresceu nos quadrinhos.



A região de Forest Hills é considerada a “casa” do herói e aparece como referência em diversos filmes da franquia.



O Flushing Meadows-Corona Park, um dos maiores parques de Nova York, e o monumento Unisphere, um globo metálico gigante, também estão entre as principais referências ao personagem.

Manhattan

Em Manhattan, os arranha-céus que serviram de cenário para as acrobacias do Homem-Aranha continuam entre as atrações mais procuradas.



Pontos como Empire State Building, Flatiron Building, One World Trade Center e a tradicional Joe's Pizza, local onde o Peter Parker trabalha ao longo do filme, localizada na Greenwich Village, ajudam a compor a experiência dos fãs.

Times Square

Ainda em Manhattan, a Times Square também é ponto obrigatório e integra o passeio. Com seus telões e movimento intenso, o local aparece em momentos marcantes da franquia estrelada por Tom Holland e é considerado um dos cartões-postais mais famosos da cidade.

Ponte do Brooklyn

Outro endereço indispensável é a Ponte do Brooklyn, palco de uma das cenas mais lembradas da saga, no confronto entre o Homem-Aranha e o Duende Verde.



O local segue como uma das paisagens mais emblemáticas de Nova York para fãs de diferentes gerações.



“Homem-Aranha: Um Novo Dia”

No novo filme, Peter Parker enfrenta uma realidade em que ninguém mais se lembra de sua identidade.



Enquanto tenta conciliar a vida como herói e seguir em frente, ele encara uma transformação inesperada e uma nova ameaça invisível que coloca em risco a cidade e as pessoas que ama.

SERVIÇO

Kayak - Buscador de Viagens

Informações: kayak.com.br





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