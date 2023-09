A- A+

Kayky Brito Kayky Brito: ator completa seis dias sedado, diz novo boletim médico Vítima segue internada no Hospital Copa D'Or. Kayky foi atropelado na madrugada do último sábado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio

O ator Kayky Brito permanece internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio. Um novo boletim médico, divulgado na tarde desta sexta-feira, aponta que o ator permanece sedado e em ventilação mecânica. Nesta sexta-feira completa seis dias que o ator deu entrada no hospital. Kayky Brito foi atropelado no último sábado, quando estava com amigos em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O artista está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital. Na última segunda-feira, ele foi submetido a cirurgias para fixar uma fratura na pelve e no membro superior direito. Os procedimentos foram realizados com sucesso, e ele segue se recuperando bem, reforçam os médicos.

Entenda o que aconteceu

Na madrugada do último sábado, o ator Kayky Brito foi atropelado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, bairro na Zona Oeste do Rio, e internado em estado gravíssimo. O motorista de aplicativo que conduzia o veículo dirigia a serviço e levava uma passageira e uma criança. Após o acidente, ele foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil ainda realiza diligências para esclarecer os detalhes do atropelamento.

Segundo as investigações, Kayky Brito estava no quiosque Dona Maria, no Posto 6, com amigos, pouco antes do acidente. O ator Bruno de Luca também estava no local. Em certo momento, Kayky deixou o bar para buscar algo em seu carro, estacionado próximo à orla.

Quando voltou, ele atravessou a rua passando pelo meio dos carros, segundo a Polícia. No mesmo momento, um motorista de aplicativo vinha do Recreio em direção a Barra, pela avenida, na faixa da esquerda. O motorista levava uma passageira e uma criança no momento do acidente. A Polícia ainda não sabe se ele estava dirigindo acima da velocidade local. Os investigadores estão pedindo imagens do local e aguardando perícia para descobrir mais detalhes do acidente.

