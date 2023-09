Kayky Brito ficará sedado por 48 horas após cirurgias, diz novo boletim médico

A- A+

O ator Kayky Brito permanecerá sedado, em ventilação mecânica, nas próximas 48 horas, após a realização de cirurgias. A informação consta no novo boletim acerca do estado de saúde do artista, em documento divulgado pela mãe de Kayky nas redes sociais.

De acordo com os médicos responsáveis pelo tratamento do paulistano de 34 anos — vítima de um grave atropelamento, no último sábado (2), na Zona Oeste do Rio de Janeiro —, o paciente segue "ainda em recuperação dos procedimentos cirúrgicos realizados na última segunda-feira (04)".

O artista segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio. Na última segunda-feira, ele foi submetido a cirurgias para fixar uma fratura na pelve e no membro superior direito. As cirurgias foram realizadas com sucesso, e ele segue se recuperando, reforçam os médicos.

Veja também

EUA Cindy Crowford, Chris Rock e mais: quem eram os famosos presentes no Burning Man