Rio de Janeiro Kayky Brito: o que a polícia quer saber do apresentador Bruno De Luca sobre o acidente Apresentador estava com ator no momento do acidente, na Barra da Tijuca. Polícia espera que perícia aponte velocidade do veículo e ouve testemunhas em investigação

O apresentador Bruno De Luca será ouvido pela 16ª DP (Barra da Tijuca) na tarde desta quarta-feira (6). A polícia quer esclarecer, com seu depoimento, as circunstâncias nas quais o ator Kayky Brito foi atropelado, na madrugada do último sábado. Bruno acompanhava o amigo em um quiosque no Posto 6 da orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no momento do acidente, e pode dar detalhes do que aconteceu naquela noite. O local, segundo conhecidos de Kayky, era como “quintal” para ele e amigos, “onde ficam mais relaxados”.

Kayky foi atingido por um carro quando atravessava a Avenida Lúcio Costa. Segundo a polícia, ele deixou o quiosque para buscar algo em seu veículo, estacionado do outro lado da pista. O ator foi atingido à 0h51 e teve politraumatismo. Ele está internado no hospital Copa D'Or, em Copacabana, Zona Sul.

Segundo o último boletim médico divulgado, ele segue sedado e respira com ajuda de ventilação mecânica. Laudos de exames feitos pouco depois do acidente indicam que o condutor do veículo não estava alcoolizado e, segundo seu depoimento à polícia, Kayky atravessou a pista “repentinamente correndo”.

No curso da investigação, o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca) planeja escutar, além de amigos de Kayky — como De Luca —, funcionários do quiosque onde o grupo estava naquela noite.

Ao Globo, o ator Dudu Azevedo afirmou que, De Luca está recluso desde o acidente:

"Não sei quem são as outras pessoas que estavam lá com o Bruno. Assim como nós, ele ficou perplexo com tudo o que aconteceu. Não nos falamos por esses dias. Ele está recluso" afirmou o ator. Dudu esteve no Hospital municipal Miguel Couto, primeira unidade por onde a vítima passou, para ter notícias do amigo, na manhã de sábado.

"Onde ficam mais relaxados"

Yolanda Rodrigues, produtora de elenco que conhece Kayky Brito há mais de 20 anos, conta que ele, Bruno de Luca e mais artistas da mesma faixa etária costumam ir a quiosques da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, como um ponto de encontro e que ficam descansados no lugar.

" quiosque é quintal para eles, ali é onde ficam mais relaxados. Esses meninos todos moravam ali pela Barra, frequentavam a orla. É aquela coisa de ser perto de casa e ir ficando" diz a produtora, que trabalhou com o ator em “Chocolate com pimenta”, de 2003. — Faz alguns anos que ele mudou para Curitiba com a esposa. Falamos pelas redes sociais quando a novela foi reexibida (no fim de 2022). Ele contou que estava emocionado com a volta. Bernadete (a personagem) foi um marco na carreira dele.

Teste de alcoolemia deu negativo

O motorista de aplicativo que atropelou o Kayky Brito fez um exame de alcoolemia após o acidente. Segundo a Polícia Civil, o exame indicou que o condutor do veículo não estava embriagado. O exame foi realizado no Instituto Médico-Legal (IML) pouco após o atropelamento do ator.

Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que trafegava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

Perícia para verificar velocidade do veículo

Um exame será feito pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil, para calcular a velocidade em que estava o veículo que atingiu o ator. O cálculo será realizado a partir de imagens de câmeras de segurança obtidas pela investigação. Segundo a polícia, imagens já obtidas auxiliarão no exame. A investigação, no entanto, busca novos vídeos que facilitem a análise.

"Temos aquele vídeo, estamos tentando outra câmera que mostre o deslocamento do carro antes do acidente' afirma o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra).

O exame em questão é feito com base em cálculos físicos e matemáticos que ajudam, por meio de imagens, chegar à velocidade que o veículo estava naquele momento:

"Para fazer esse cálculo é preciso do vídeo, que, nesse caso, tem. É preciso ter um trecho onde vemos o veículo trafegando. Com isso, fazemos o cálculo do deslocamento. Pegamos o início e o final do vídeo para ver em quantos segundos ele fez esse deslocamento. Assim, conseguimos descobrir a velocidade. Esse é o fundamento para o exame. Não é um cálculo simples, mede-se o trecho no local e, utilizando uma razão cruzada, estima-se o tempo que o veículo demora para percorrer esse trecho" explica a perita criminal e diretora da Associação Brasileira de Criminalística, Denise Rivera.

Novas imagens

Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) estiveram no quiosque Dona Maria, no Posto 6 da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira, para buscar novas imagens de câmeras de segurança. O estabelecimento é onde o ator Kayky Brito estava como amigos pouco antes de ser atropelado, na madrugada de sábado.

Segundo um funcionário do estabelecimento, as imagens auxiliarão a polícia a entender a dinâmica daquela noite. Ao menos duas câmeras podem ter flagrado os momentos de Kayky com amigos antes do acidente. A polícia analisará as imagens.

De acordo com Lages, a defesa do motorista de aplicativo que conduzia o veículo que atingiu Kayky afirmou ter outras imagens a serem analisadas.

"Ele nos procurou e disse ter imagens. Ficou de juntar. O motorista usa um celular para gravar as corridas. Apesar de as imagens filmarem para dentro do carro, vai ajudar. Conseguiremos analisar as reações ali" afirmou o delegado.

Carro passou por perícia

O veículo do acidente com o ator já passou por perícia e foi liberado. O resultado apontou um impacto causado pelo acidente. Segundo Lages, a defesa do motorista ainda entregará os registros feitos de dentro do carro, já que ele costumava gravar as corridas com um celular.

Segundo as investigações, Brito estava com um amigo no quiosque Dona Maria quando resolveu sair para buscar algo em seu carro, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado pelo carro conduzido por um motorista de aplicativo em serviço.

Segundo a polícia, o motorista de aplicativo vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa, na faixa da esquerda. De acordo o delegado responsável pelo caso, o condutor do veículo tentou desviar quando viu o ator, mas não conseguiu. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato em que o ator Kayky Brito, de 34 anos, é atropelado.

