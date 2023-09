Kayky Brito: polícia aguarda apenas laudo sobre velocidade para concluir inquérito

A- A+

Um laudo com previsão de ser concluído até a próxima sexta-feira é considerado pela polícia como peça-chave do inquérito que apura as causas do atropelamento do ator Kayky Brito, ocorrido no último dia 2, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A perícia, que tem como base imagens do acidente, e de momentos anteriores ao impacto, vai esclarecer se o motorista do veículo atropelador estava ou não trafegando dentro da velocidade permitida da via, de 70 quilômetros por hora. Se o resultado for positivo, o inquérito será relatado com um pedido de arquivamento.

Já se houver constatação de excesso velocidade, o condutor do veículo será indiciado por lesão corporal culposa, delito que prevê pena de seis meses a dois anos de detenção em caso de condenação. O laudo está sendo elaborado por peritos do setor de perícias audiovisuais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) .

O delegado Ângelo Lages, da 16ªDP (Barra da Tijuca), disse que espera concluir a investigação e remeter o inquérito à justiça até o fim da próxima semana.

— Faltando apenas a chegada da perícia, que deve ocorrer até o fim da semana, e a oitiva de uma ou duas pessoas, entre elas um funcionário de um quiosque. Com o resultado da perícia poderemos saber se o motorista contribuiu de alguma forma, ou não, para o acidente ocorrer. É uma prova técnica importante para confirmar ou não as declarações do motorista. Ao depor, ele disse que estava trafegando abaixo da velocidade máxima permitida — contou o delegado.

Antes de ser atropelado ao tentar atravessar a via, Kayky Brito conversava com o amigo e apresentador Bruno de Luca. Este último admitiu ter visto ouvido o barulho do impacto do acidente, mas ao prestar depoimento, disse que só soube que a pessoa atropelada era Kayky no dia seguinte. Duas pessoas ouvidas pelo Domingo Espetacular, da TV Record, alegaram que o ator e o apresentador estavam "alterados' e não tinham se despedido até o momento do acidente, diferentemente do que De Luca afirmou às autoridades.

Kayky foi atingido por um carro quando atravessava a Avenida Lúcio Costa. Segundo a polícia, ele deixou o quiosque para buscar algo em seu veículo, estacionado do outro lado da pista. O ator foi atingido à 0h51 e teve politraumatismo.

O motorista de aplicativo que atropelou o Kayky Brito fez um exame de alcoolemia após o acidente. Segundo a Polícia Civil, o exame indicou que o condutor do veículo não estava embriagado. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que trafegava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

Kayky Brito está internado no Hospital Copa D'or. Ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. O ator já passou por uma cirurgia para fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito. De acordo com o último boletim médico, divulgado sábado, Kayky permanece sedado e em ventilação mecânica, com quadro clínico sob controle e sem alterações.

Dias depois do acidente, o prefeito Eduardo Paes chegou a divulgar nas redes sociais que pretende reduzir a velocidade máxima da orla da Barra da Tijuca. Procurada, nesta segunda-feira, para responder sobre o assunto, A Prefeitura do Rio disse que está analisando estudos sobre redução de velocidade, que serão divulgados após serem validados em comparação aos dados mais recentes de acidentes e velocidade.

Veja também

atropelamento Caso Kayky Brito: após acusação de omissão de socorro, defesa de Bruno de Luca se manifesta; vídeo