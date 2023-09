Ator Kayky Brito recebe alta da UTI e está consciente

A- A+

O ator Kayky Brito recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira. Segundo o boletim médico do Copa D'Or, ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica. A informação foi compartilhada pela mãe do ator, Sandra Brito, em publicação no Instagram.

Nota do hospital (Foto: Reprodução)

Kayky foi atropelado no início da madrugada do sábado, dia 2, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Brito estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones Coelho da Silva,, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa. O motorista de aplicativo transportava uma passageira, acompanhada pela filha.

Após o acidente, Diones foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

