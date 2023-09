Kayky Brito tem quadro estável e fará novos exames, diz assessoria do ator

A- A+

A assessoria de imprensa de Kayky Brito afirmou, na tarde deste sábado (2), que o quadro de saúde do ator é estável e que ele realizará novos exames. Kayky está internado em estado grave desde a madrugada deste sábado, quando foi atropelado, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Após o acidente, ele foi levado para o Hospital municipal Miguel Couto, na Zona Sul. O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. Posteriormente, foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Kayky teve sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente.

“O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje à tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações”, diz a nota.

Ator estava em um bar

As investigações indicam que Kayky Brito estava no quiosque Dona Maria, no Posto 6, com amigos pouco antes do acidente. Ele teria deixado o local para buscar algo em seu carro, estacionado próximo à orla. Na volta, foi atingido.

Motorista transportava passageira com criança

O motorista de aplicativo que atropelou o ator transportava uma passageira e uma criança no momento do acidente. Segundo a polícia, o condutor do veículo estava trabalhando e tentou desviar, mas não conseguiu.

— O Uber vinha na faixa da esquerda, tentou passar para a faixa da direita, mas não teve como. Ele não estava alcoolizado, estava com passageiro, trabalhando. A gente não tem ainda informações se eles trafegava acima da velocidade, mas solicitamos perícia de local — explica o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca).

O quartel da Barra do Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h08 deste sábado. A Polícia Militar também foi acionada para o local, onde foi constatado o atropelamento envolvendo um carro. A vítima foi socorrida e levada para o hospital da Zona Sul. O motorista do veículo foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.

Família e amigo vão ao hospital

o início da tarde deste sábado, a atriz Sthefany Brito, irmã do ator, chegou ao hospital ao lado do padrasto, Joe. Além deles, o também ator Dudu Azevedo foi à unidade de saúde em busca de informações sobre o amigo, que, segundo ele, está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

— Agora não tenho nada para falar. Preciso entender primeiro o que aconteceu. Depois, eu falo — disse a atriz na entrada do hospital.

Ao deixar o local, por volta das 13h, Dudu Azevedo falou sobre o quadro de Kayky e se disse otimista:

— É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui. Vai dar tudo certo, se Deus quiser.

Famoso por trabalhos na televisão e cinema

O ator de 34 anos tem inúmeras novelas em seu currículo, assim como trabalhos no cinema e no teatro. Ainda criança, estreou nos palcos, na peça “Marcelo marmelo martelo”. Em 2000, fez sua primeira aparição na TV, na novela “Chiquititas”, mas ficou mais conhecido ao interpretar Zeca, em “O beijo do vampiro”.

Ao longo da carreira, interpretou personagens inesquecíveis, como a Bernardete, de “Chocolate com Pimenta”, a adolescente que descobre ser menino ao longo da trama, e o Xongas, de “Sete pecados”. Seu último trabalho na TV até o momento foi em “Gênesis”, na Record TV.

Em 2003 estreou no cinema ao lado de Xuxa Meneghel, em “Xuxa abacadabra”. Recentemente, participou do curta-metragem “Passos”.

