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Luto Kaylee Hottle, atriz de 'Godzilla vs. Kong', morre aos 18 anos em acidente de carro nos EUA Pai da artista confirmou o óbito por meio das redes sociais. Artista era surda e vinha de quatro gerações de surdo na família

A atriz Kaylee Hottle, de 18 anos, morreu nesta terça-feira (21) após um acidente de carro nos Estados Unidos. A jovem ganhou destaque ao viver a personagem Jia nos filmes "Godzilla vs. Kong" (2021) e "Godzilla x Kong: O Novo Império" (2024). A informação de sua morte foi confirmada pelo pai da atriz, Joshua Hottle, inicialmente por meio do site TMZ e depois em publicação nas redes sociais.

Segundo Joshua, o grave acidente de carro aconteceu em Maryland na manhã desta terça-feira. À reportagem, ele contou que soube que a filha morreu a caminho do hospital. No vídeo publicado no Facebook, o pai da atriz conta que estava partindo do Texas para reivindicar o corpo de Kaylee.

"Estou pegando um voo que nunca gostaria de pegar", escreveu Joshua em uma legenda do vídeo.

Na publicação, Joshua explica as circunstâncias da morte da filha usando Língua Americana de Sinais (ASL). Kaylee vinha de uma família com quatro gerações de pessoas surdas e era fluente em ASL. Também surda, antes de estrear no cinema, participou de campanhas publicitárias e projetos voltados para a inclusão dessa comunidade.

Em seu trabalho nos filmes "Godzilla vs. Kong" e "Godzilla x Kong: O Novo Império", deu vida à personagem Jia, também surda que desenvolve um forte vínculo com Kong. No set, também ajudou o elenco a se preparar para a produção auxiliando-os na adaptação do roteiro para momentos em que era usada a língua de sinais.

Em 2024, ela recebeu uma indicação ao prêmio Saturn Awards de Melhor Intérprete Jovem em um Filme por sua atuação em "Godzilla x Kong: O Novo Império". Antes de estrear no cinema, Kaylee atuou em um episódio de "Magnum P.I", em 2021.

Kaylee nasceu em 1º de maio de 2007, em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Ela frequentou a Texas School for the Deaf, que divulgou um relatório em 21 de julho. "É com profunda tristeza que compartilhamos a comovente notícia de que uma de nossas alunas do último ano do TSD, Kaylee Hottle, faleceu tragicamente", escreveu a escola no Facebook, relatou a revista People. "Nossos corações estão com a família, amigos, colegas de classe e todos que a conheceram e amaram durante esse momento incrivelmente difícil."

Em uma entrevista ao Houston Chronicle, Kaylee disse que sua carreira de atriz começou quando apareceu em um comercial de 2017 para o aplicativo de tradução de ASL. Produtores do filme Kong: Ilha da Caveira de 2017 acharam que ela "correspondia à descrição da personagem" de Jia, a órfã que cria um vínculo com King Kong através da linguagem de sinais nos filmes, quando viram o anúncio.

O ator Alexander Skarsgård, em entrevista ao site Junkee em 2021, elogiou a atuação de Kaylee em "Godzilla vs. Kong" e disse que aprendeu Língua de Sinais Americana no set do filme:

"É o primeiro filme dela", disse o ator na época. "É fascinante o quanto ela se sente à vontade diante da câmera e como ela aprende com o diretor Adam [Wingard]. Ele explica algo e ela fala 'entendi, entendi', aí ela simplesmente faz e todo mundo fica tipo '... como ela conseguiu?' Ela é tão profissional e simplesmente incrível ... Há tanta coisa acontecendo no rosto dela, a expressão dela e as sutilezas disso são fascinantes de observar", resgatou a People.

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