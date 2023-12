A- A+

CELEBRIDADES Kéfera diz sentir vergonha da Farofa da Gkay; relembre outras tretas da influencer com celebridades Gkay já se desentendeu nas redes com nomes como o humorista Fábio Porchat

A influenciadora digital Kéfera Buchmann soltou o verbo na segunda-feira, ao comentar sobre a Farofa da Gkay, que acontece em comemoração ao aniversário da paraibana Gessica Kayane.



Por meio dos stories do Instagram, ela afirmou que devido às participações anteriores no evento não iria participar, apesar de ter sido convidada para esta edição, segundo ela mesma.

Segundo apontam internautas nas redes, Kéfera teria inclusive deixado de seguir Gkay após os comentários.

— Vou para a Farofa? Não vou. Fui convidada? Fui. Quis ir? Não quis. São outras prioridades. Ao longo da vida a gente vai mudando as nossas prioridades, vivendo de fato onde a gente quer estar e onde tem necessidade — disse a influencer. — Eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Precisava? Eu olho e me dá muita vergonha. Que mico, sabe? É assim que eu quero ser vista? É isso que eu quero de verdade? Não, tô fora.

Segundo as próprias declarações de Kéfera, as prioridades eram trabalhar e malhar. Isso, no entanto, é reflexo de uma mudança de estilo que ela vem propondo para a sua vida sem o consumo de bebida alcoólica, idas a festas nem beijo na boca à toa.

Além disso, a influencer de 17 milhões de seguidores no Instagram afirmou que já passou da fase de ir para a Farofa e fazer "bagunça":

— Agora, gente, eu sou uma adulta de 30 anos. Não tenho mais paciência pra essas coisas.





A alfinetada da influencer na festa de Gkay, no entanto, não é a primeira crítica ou treta que a paraibana tem de lidar em sua vida. Veja abaixo outras discussões:

Fábio Porchat

Durante uma homenagem ao apresentador e humorista Jô Soares, morto em 2022, no palco do programa de Luciano Huck, o "Domingão", Porchat fez uma piada com Tatá Werneck sobre a participação de Gkay no talk show dela. Esta experiência foi aparentemente traumática para a apresentadora do "Lady night".

"Eu olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá?". A apresentadora emendou: "O que eu vou fazer". E Porchat continuou: "Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?".

Lucas Guedez e Rafael Uccman

Logo após o caso com Porchat, a amizade de Gkay com os influencers Lucas Guedez e Rafael Uccman se desfez. Em meio ao cancelamento virtual passado por ela devido à desastrosa entrevista para Tatá, os então amigos não se manifestaram. O silenciamento da dupla diante do afastamento das redes e da hospitalização, ocorrida na sequência, teria deixado Gessica magoada.

Em meio a mais uma edição da Farofa, internautas apontam para a ausência de Lucas Guedez e Rafael Uccman.

Rezende

Lá em 2022, uma curtida em um post já foi suficiente para uma nova briga entre os ex-affairs Gkay e o influenciador Rezende. Na ocasião, ela havia dado um like em uma mensagem que dizia: "Por quantos Rezendes a gente passa até chegar no [cantor sertanejo] Zé Felipe?".

A piada era uma comparação sobre o casamento da também influencer Virginia Fonseca com o sertanejo, depois de ter passado por um relacionamento conturbado com o youtuber. Acontece que a própria Gessica Kayane também já havia ficado com Rezende. E ele não gostou nada daquela brincadeira.

