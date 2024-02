Kéfera expôe críticas a seu corpo e desabafa: ''está incomodado? Retire-se''

A- A+

Após revelar que iria parar de exercitar os membros superiores por recomendação de seu treinador, Kéfera expôs que seu corpo tem sido alvo de críticas. A influenciadora falou sobre o assunto nessa quinta-feira, 8. Nos stories do Instagram, ela desabafou que se incomoda com os constantes comentários sobre as mudanças de seu corpo. "No Twitter, tavam querendo me cancelar porque eu faço muito exercício. Aí alguém falou assim: 'Não, porque ela esconde que fez lipoaspiração'. Gente, nunca escondi, já dei até o nome do doutor", iniciou.

Em seguida, ela citou outras publicações que já viu a seu respeito. A influenciadora relatou que diversos internautas opinaram que ela estaria com algum distúrbio por apenas compartilhar vídeos na academia. "Gente, vocês já pararam pra pensar que eu só posto sobre academia porque é o que eu quero mostrar? O mundo sendo o mundo e o corpo da mulher sendo pauta a todo custo. Cansativa essa questão do corpo da mulher, deixem cada uma ter o corpo que quer. Isso não diz respeito a você, só à pessoa", rebateu.

"Eu mostro aqui, porque tem gente que gosta de acompanhar e se sente motivado. Tá incomodado? Retire-se. Eu tenho nutrólogo, nutricionista, dois treinadores, tudo o que eu faço são esses profissionais que estão me passando", concluiu.

