RIO DE JANEIRO Kelly Key e marido denunciam vizinho por invasão de propriedade, ameaça e comportamento obsessivo Em desabafo nas redes sociais, os dois relatam série de episódios de violência e pedem intervenção do Ministério Público

A cantora Kelly Key e seu marido, Mico Freitas, utilizaram as redes sociais para denunciar que um vizinho da filha do casal, que mora na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio, invadiu residências do condomínio, ameaçou moradores — incluindo o pai da artista — e apresenta um comportamento obsessivo com a jovem.



Em um vídeo publicado na segunda-feira, o casal detalhou que a família vive com medo há mais de dois anos devido ao comportamento do homem, que, segundo eles, se tornou uma ameaça para a vizinhança.

O vizinho em questão foi identificado pela cantora como um médico conhecido na área de transplante capilar que, após perdas familiares e problemas pessoais, teria desenvolvido um quadro psicológico grave. De acordo com o relato, o homem mistura medicações psiquiátricas com álcool, o que resulta em comportamentos imprevisíveis e violentos.

"Ao longo desses dois anos, aconteceram episódios muito preocupantes no condomínio e diretamente com a nossa família. Ele já entrou na casa da vizinha da frente durante a madrugada, já tentou agredir o meu pai com uma barra de ferro. Foi levado à delegacia inúmeras vezes, assim como foi internado inúmeras vezes", afirmou Kelly Key em vídeo.

Ela destaca que o homem também apresenta comportamentos obsessivos, principalmente em relação às mulheres da casa e à sua filha.

"Ele tem apresentado comportamentos obsessivos, principalmente com as mulheres da minha casa, especialmente com a minha filha. Ontem ele deixou vinho na porta, tocou o interfone, deixou pizza, enfiou um pacote de bolacha no muro que divide a nossa casa… tudo até às seis da manhã, sem paz", descreveu a cantora.





A principal frustração do casal reside na insuficiência das medidas legais tomadas até agora. Mico Freitas explicou que o homem já foi levado à delegacia e internado inúmeras vezes, mas o modelo atual de internação permite que ele assine a própria saída após alguns meses, retornando para casa em condições ainda piores.

"O apelo aqui é ao Ministério Público. É necessária uma investigação para que se entre com uma curatela e seja nomeado um curador. Ele não tem condições de viver sozinho e sem controle", defendeu Mico.

Kelly Key revelou que a família chegou a cogitar a contratação de uma empresa de segurança privada para ficar permanentemente na porta de casa, mas o orçamento de R$ 40 mil mensais tornou a medida insustentável.

"A lei simplesmente não consegue agir antes de uma tragédia acontecer. A segurança não pode começar depois de um desastre, ela precisa existir quando os sinais aparecem. Não queremos que este caso termine em tragédia", concluiu a cantora.

